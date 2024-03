Centro Olímpico terá breaking

Ali na Vila Clementino, pertinho da estação AACD Servidor, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa é uma referência em formação de atletas de ponta. Se qualquer pessoa, de qualquer faixa etária ou preparo físico pode praticar modalidades diversas gratuitamente nos centros esportivos espalhados pela capital, no COTP a proposta é diferente: há peneiras para selecionar os melhores em desempenho nas modalidades esportivas que são disputadas em jogos olímpicos.

E esse ano, quando acontecem as Olimpíadas de Paris, há algumas novidades, adequando o evento aos tempos modernos e interesses dos jovens – entre elas, o Breaking, ou Hip Hop. E o Centro Olímpico anunciou, em suas redes sociais, que está atento a essa novidade. Em um post no Instagram, avisou que vem uma nova modalidade por aí e convidou os seguidores a descobrir qual é, com as seguintes dicas:

– O desporto teve sua origem nos Estados Unidos na década de 1970

– A modalidade une esporte, cultura e muita música

– Os competidores são chamados de b-boys e b-girls.

Depois de tantas dicas, os seguidores da página logo festejaram a inclusão da dança de rua no rol de modalidades ofertadas no centro de formação de atletas de alto rendimento.

Formação gratuita

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) é um órgão público da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer voltado ao esporte de alto rendimento. Sua missão é promover o desenvolvimento de atletas e equipes competitivas nas categorias de base em busca do aperfeiçoamento técnico dos atletas, com apoio e suporte técnicos efetivos.

Atualmente, são 13 modalidades: Atletismo, Basquete, Basquete 3×3, Boxe, Futebol, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Levantamento de Peso (LPO), Luta Olímpica, Natação, Vôlei, Vôlei de Praia.

Na prática, isso se traduz no funcionamento nos moldes de um clube com foco em esportes olímpicos, tendo crianças e jovens de 5 a 18 anos participando das principais competições municipais, estaduais, nacionais e até internacionais de suas faixas etárias, sem nenhum custo para atletas ou seus pais.

Vale lembrar que qualquer criança ou adolescente que esteja estudando pode ingressar nos quadros do Centro Olímpico, por meio das peneiras, dadas as características de cada modalidade.

O COTP fica na Av. Ibirapuera, 1315 – Vila Clementino. Telefone: (11) 3396-6452

Paris 2024

Duelos curtos, de até 60 segundos, marcam o breaking nas batalhas entre B-boys e as G-girls de Brasil. Ao lado da canoagem slalom é a novidade das Olimpíadas nesse ano – como o skate e o surfe foram na edição anterior.

Esse estilo de dança de rua, parte da cultura do hip hop foi criada por afrodescendentes e latinos na década de 1970. Invadiu as ruas de Nova York em 1970 e do Brasil em 1980, e vai contribuir para que o programa das Olimpíadas seja mais equilibrado quanto a gênero, mais urbano, e oferece a oportunidade de conexão com uma geração mais jovem.