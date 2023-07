Centro Olímpico passa por obras de modernização

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), deu início a uma série de obras para modernizar o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), localizado na Vila Clementino, ao lado da estação AACD Servidor, referência na formação de atletas de alto rendimento. As quadras de vôlei, basquete e handebol vão ganhar novos pisos, a cobertura do ginásio de treinamento será reformada, a piscina olímpica vai receber uma caldeira de última geração e refletores novos.

A reforma do COTP tem valor orçado em R$ 28.061.110,88. No fim de maio, com investimento de R$ 824 mil, a Prefeitura concluiu a nova academia do Centro Olímpico, que tem equipamentos que vão possibilitar o desenvolvimento de programas de treinamento embasados cientificamente, em um trabalho conjunto com o departamento de fisiologia.

As quadras de vôlei, basquete e handebol serão feitas com piso da madeira cumaru, material de alto padrão usado pelas equipes do Novo Basquete Brasil (NBB), principal liga de basquete do país.

As reformas ainda contam com um novo teto para o COTP, que será feito com carbono e terá 9 mil metros na cobertura de todas as quadras, piscina olímpica, áreas administrativas e demais instalações do Centro Olímpico.

Também são pontos altos na mudança a nova caldeira e os novos refletores para a piscina olímpica. As peças garantirão, respectivamente, o aquecimento da água e a visibilidade dos nadadores na piscina durante os treinamentos.

Serão reformados dez vestiários, que irão contar com novos revestimentos, forros e piso antiderrapante, para maior segurança dos atletas. Um piso tátil vai auxiliar pessoas com deficiência visual.

As reformas têm previsão de término em fevereiro de 2024. Durante as obras, os atletas treinam em outros locais. O basquete, o basquete 3×3 e o vôlei estão em atividade no Ginásio do Parque Ibirapuera. O handebol mantém as atividades no Baby Barioni.

Sobre o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) é o equipamento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) voltado para o esporte de alto rendimento. O foco são os esportes olímpicos, tendo crianças e jovens de 5 a 19 anos participando de competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais de suas faixas etárias.

O COTP foi criado em 3 de fevereiro de 1976. Oferece atletismo, basquete, basquete 3×3, boxe, futebol feminino, ginástica artística, handebol, judô, luta olímpica, levantamento de peso olímpico, natação, vôlei e vôlei de praia.

Atletas formados

Ao longo dos anos passaram pelo Centro Olímpico atletas como Montanaro, Amauri e Fofão (vôlei), Hortência (basquete) e Ricardo Prado (natação). No futebol feminino, as jogadoras Ary Borges, Debinha, Gabi Nunes, Thamires, Luana, Letícia e Laura tiveram, na adolescência, passagem pelo Centro Olímpico.

Como participar

Qualquer criança ou adolescente que esteja na escola pode ingressar nos quadros do Centro Olímpico, por meio de processos seletivos, sem nenhum custo para os atletas ou seus pais.

Atualmente, cerca de 1.400 crianças e adolescentes treinam no Centro Olímpico. Os atletas têm direito a atendimento médico, odontológico e psicológico, fisioterapia, assistência social, auxílio transporte e kit lanche.

Mas, para ser um atleta do Centro Olímpico, em qualquer das modalidades, é preciso passar por peneiras, ou seja, há seleção de crianças e adolescentes com talento para a prática esportiva e que possam se tornar atletas profissionais, de alto rendimento.

Há treinamento em Atletismo, Basquete, Basquete 3×3. Boxe, Futebol, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Levantamento de Peso (LPO), Luta Olímpica, Natação, Vôlei e Vôlei de Praia. Para acompanhar as peneiras e outras novidades do COTP, visite www.instagram.com/centro.olimpico

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) fica na Av. Ibirapuera, 1315 – Vila Clementino. Outras informações pelo telefone: (11) 3396-6452.