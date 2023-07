Centro Olímpico forma atletas de ponta

Essa semana, a técnica da seleção brasileira de futebol Pia Sundhage convocou os 23 nomes que defenderão a seleção brasileira na Copa do Mundo feminina, que acontece de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia.E olha que legal: sete delas são atletas que passaram pelo Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTp), localizado na divisa entre Moema e Vila Clementino, equipamento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, onde o treinamento é gratuito.

Já nas Olimpíadas do ano passado as atletas que passaram pelo futebol feminino de base do COTP se destacaram – o treino desenvolvido ali é, há anos, referência no país. Além dos diversos títulos internacionais e histórias incríveis , muitas atletas que saíram dos nossos campos representaram grandes clubes e também a seleção!

Conheça, abaixo, um pouco da trajetória das garotas que passaram pelo Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa da Vila Clementino:

– Ary Borges: oriunda de São Luiz, no Maranhão, se mudou para São Paulo com dez anos. Depois de passar pela base do Santos, a meio-campista adentrou nas instalações do Centro Olímpico, onde ficou até 2017;

– Debinha: a principal esperança de dribles e jogadas elásticas, Debora Cristiane jogou no COTP de 2011 a 2015. A bicampeã da Copa América (2018 e 2022) tem a responsabilidade de comandar o ataque da seleção;

– Gabi Nunes: iniciou sua passagem pelo COTP em 2014. Em 23 jogos fez 17 gols, tornando-se a artilheira da equipe no ano. Seu tempo no Centro Olímpico foi curto, porém marcante. Em 2022 visitou as dependências do Centro Olímpico e comentou sobre a importância do espaço em sua carreira. “Foi um momento muito importante para mim como atleta. Também tive a chance de participar pela primeira vez da seleção ainda jogando aqui. Sou muito grata a tudo o que a equipe do COTP fez por mim;

– Tamires: a lateral-esquerda atualmente está no Corinthians. É uma das líderes da seleção canarinho e atuou pelo COTP de 2013 a 2015;

– Luana: hoje meio-campista do Corinthians, passou três anos no Paris Saint Germain e construiu grande parte de sua carreira na Europa. Jogou no COTP de 2011 a 2014;

– Letícia: a goleira de 27 anos atua no Corinthians. Sua carreira é repleta de conquistas: Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro são apenas alguns dos títulos conquistados por ela. Sua passagem pelo Centro Olímpico ocorreu em 2014;

– Lauren: a zagueira, que hoje brilha no Madrid Clube, na Espanha, treinou no COTP em 2018 e será uma das responsáveis por defender a área da nossa seleção.

Valorização

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) trabalha para valorizar o futebol feminino. Hoje, é o único equipamento com equipe Sub-11 do país em que as meninas treinam de graça. O trabalho desenvolvido também tornou as categorias Sub-13 e Sub-15 referência nacional no futebol feminino mantido com recursos públicos.

O futebol do Centro Olímpico existe há quase uma década e mais de 500 meninas passaram pelo projeto, que é reconhecido dentro e fora do país. Mais de 80 atletas foram convocadas para Seleção Brasileira.

Outros esportes

Diferente de outros equipamentos da Secretaria Municipal de Esportes, onde qualquer pessoa pode praticar diversas modalidades, o Centro Olímpico é voltado ao esporte de alto rendimento.

Seus frequentadores são crianças e jovens de 5 a 18 anos, que participam das principais competições municipais, estaduais, nacionais e até internacionais de acordo com suas faixas etárias, sem nenhum custo para atletas ou seus pais.

Para saber o calendário das peneiras de futebol feminino e de outros esportes ou para acompanhar os bons resultados dos atletas que treinam ali, siga o Centro Olímpico nas redes sociais: instagram.com/centro.olimpico. Ou informe-se sobre o calendário e as modalidades pelos telefones da Secretaria do COTP: 3396-6452 ou 3396-6468