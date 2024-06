Centro Olímpico é reformado e tem novidades

Ao lado dos medalhistas olímpicos Ricardo Prado, Mauren Maggi, Tandara Caixeta, Douglas Vieira, Arthur Zanetti e Henrique Guimarães, o prefeito Ricardo Nunes entregou nesta segunda-feira (27) o Corredor Olímpico de São Paulo, um grande painel dentro do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), que vai homenagear os esportistas brasileiros em todas as Olimpíadas. O prefeito também fez a entrega das obras de requalificação do prédio do Centro Olímpico, que teve investimento de R$ 28 milhões.

“Estou muito feliz em inaugurar o Corredor Olímpico de São Paulo, que vai fazer sua homenagem àqueles atletas que defenderam a camisa do nosso país, que foram lá disputar e emocionaram milhões de brasileiros. Muita gente batalhou para ganhar medalhas”, destacou o prefeito.

Ricardo Nunes também falou dos investimentos feitos no COTP em infraestrutura, como campo e a academia, as novas quadras, utilizadas para treinamento das equipes de basquete, basquete 3×3, vôlei e handebol são de piso taco de madeira cumaru, um dos mais modernos utilizados no momento é que é padrão Novo Basquete Brasil (NBB). As requalificações no Centro Olímpico também envolvem nova cobertura, pisos, banheiros, vestiários, piscina (nova caldeira e iluminação), hidráulica, elétrica, pintura, nova academia de musculação e campo de futebol.

“Além do Centro Olímpico, estou fazendo uma reforma muito grande e criando um Centro Olímpico em Itaquera e na Vila Maria, ou seja, a cidade de São Paulo está fazendo um grande investimento nos equipamentos para que a gente possa ter uma condição melhor para que quem mora na cidade possa praticar esporte”, reforçou o prefeito.

Medalha de ouro no salto em distância dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, Maurren Maggi destacou a estrutura que a administração dá ao esporte. “Aproveitem tudo o que vocês estão tendo na mão, porque na nossa época era difícil. Vocês têm hoje a melhor estrutura. Se tivessem perguntado para mim ‘Você prefere ganhar dinheiro ou estrutura?’ Eu iria querer uma estrutura, porque a consequência de um bom trabalho é um bom lugar para treinar”, disse a atleta.

Ricardo Prado, medalhista de natação, também falou emocionado do espaço. “Fui medalhista em 1984 e meu início foi aqui, na década de 1970. É uma honra estar novamente no Centro Olímpico e saber que ele só melhorou. Nunca imaginei que este lugar, que é tão especial para mim, pudesse se tornar ainda melhor, tão bacana, tão cheio de vida. Na minha época não tinha piscina e era preciso treinar em outro local. Meu conselho, para aqueles que estão começando, é: dediquem-se aos seus sonhos, não meçam esforços, porque vale muito a pena ser atleta de alto rendimento”, disse o nadador.

Secretário municipal de Esporte e Lazer, Felipe Becari fala sobre o padrão do Centro Olímpico. “Tudo tem sido feito em São Paulo, não só no esporte, tem um nível excelente. Nosso Centro Olímpico é o maior centro de revelação de atletas do Brasil. Que vocês aproveitem muito o novo Centro Olímpico, tragam amigos, usufruam, conquistem nossas medalhas.”

Como é

O Corredor Olímpico de São Paulo tem mais de 60 metros de extensão, em telas, que vão representar as 150 medalhas já conquistadas pelo Brasil, com a foto dos atletas. O destaque será para o salto de Rebeca Andrade que deu ao Brasil a primeira medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio. Um painel de mais de 26 metros vai mostrar todo o movimento do salto histórico.

“A ideia do Corredor Olímpico de São Paulo, além de agregar valor à reforma que estamos fazendo no COTP, é homenagear nossos medalhistas olímpicos e muitos deles começaram sua trajetória justamente aqui. É muito importante valorizarmos nossa história, nossos campeões, lembrar o legado que eles deixaram para o Brasil. O Corredor Olímpico também vai servir de inspiração para nossos jovens atletas que hoje treinam no Centro Olímpico”, diz Mario Maeda Junior, diretor do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Felipe Becari, a reforma do Centro Olímpico mostra como o esporte é tratado com prioridade por esta gestão. “Nunca o Centro Olímpico tinha passado por uma reforma tão grande, a qualidade do nosso trabalho vai melhorar muito na formação de grandes atletas. Estamos desenvolvendo também o projeto Rede Olímpica, com a reforma de

Centros Esportivos para serem referência na iniciação esportiva de crianças e adolescentes em todas as regiões de São Paulo. Temos o Bolsa Atleta Rei Pelé, que é uma ajuda financeira aos atletas.

Além disso, a Prefeitura vem investindo em reformas dos 46 Centros Esportivos espalhados pela cidade para atender a população. Esse será o maior centro de revelação de atletas do País”.

Sobre o Centro Olímpico

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) é um órgão público da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo voltado ao esporte de alto rendimento. Sua missão é promover o desenvolvimento de atletas e equipes competitivas nas categorias de base em busca do aperfeiçoamento técnico dos atletas, com apoio e suporte técnicos efetivos. Na prática, isso se traduz no funcionamento nos moldes de um clube com foco em esportes olímpicos, atletas participando das principais competições municipais, estaduais, nacionais e até internacionais de suas faixas etárias, sem nenhum custo para atletas ou seus pais.

Qualquer criança ou adolescente, entre 7 e 17 anos, que esteja estudando, pode ingressar nos quadros do Centro Olímpico, por meio das seletivas, dadas as características de cada modalidade.

Atualmente, o Centro Olímpico tem 1.400 atletas e oferece 15 modalidades: Atletismo, Basquete, Basquete 3×3, Boxe, Breaking, Futebol, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Levantamento de Peso (LPO), Luta Olímpica, Natação, Taekwondo, Vôlei e Vôlei de Praia.

Endereço: Av. Ibirapuera, 1315 – Vila Clementino

Telefone: (11) 3396-6452

Horário: das 07 às 22h