Centro Olímpico conquista sete medalhas

Os atletas de boxe do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo (SEME), começaram o ano entusiasmados com a participação na Forja de Campeões 2023.

O Torneio Forja dos Campeões é realizado desde 1941, na capital paulista, sendo o maior evento de boxe amador do Brasil. Esta competição é considerada a porta de entrada para todos os atletas que sonham em um dia serem verdadeiros pugilistas.

A final desta edição aconteceu na noite do dia 25 de janeiro e foi um momento marcante para o boxe do Centro Olímpico. Dos nove atletas inscritos no torneio, sete conseguiram chegar ao pódio. No total, o COTP ganhou 5 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata, e com isso garantiu a segunda colocação geral na competição.

Veja abaixo, os atletas de Boxe do COTP que chegaram à final:

• Daniela Pereira Dias (campeã)

• Dante Rodrigues Rios (vice-campeão)

• David Costa Petrolini (campeão)

• Gabriel Dourado Fagerstron (campeão)

• Matheus aparecido de Sá (campeão)

• Paulo César Barukc.nasc. (campeão)

• Pedro Augusto c. Cândido (vice-campeão)

Dentre todos esses nomes, Daniela Pereira Dias, de apenas 15 anos, teve sua estreia no boxe e foi um dos destaques do time, sendo a única representante feminina do Centro Olímpico.

A atleta começou no boxe há apenas 7 meses e sua chegada até o time do COTP traz consigo um passado conturbado. “Quando cheguei ao centro olímpico eu passava por muitas dificuldades, não tinha onde morar, sofria maus-tratos da minha mãe e muitas vezes não tinha o que comer” contou Daniela, que agora vive em um abrigo.

“Mesmo com algumas dificuldades, ela sempre se esforçou em aprender, tinha disposição para treinar, e sempre vimos nela uma vontade imensa de lutar”, disse o treinador Messias Gomes.

O técnico, decano no COTP, também diz que nos treinamentos Daniela luta de igual para igual e algumas vezes chega a ser superior contra alguns atletas mais experientes.

No Centro Olímpico, Daniela Pereira encontrou uma família, que a ajuda a superar todos os obstáculos dentro e fora do ringue.