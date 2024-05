Centro de Adoção Municipal: mais de 200 animais

O s recentes resgates de animais nas cidades gaúchas atingidas deixaram brasileiros de todos os cantos do país sensibilizados, por diferentes razões. Mais de 100 pessoas perderam suas vidas, milhares estão desabrigadas, cidades estão paralisadas e precisarão ser reconstruídas. Outro motivo de comoção foi o resgate de animais que ficaram ilhados em casas, sobre telhados, refugiados em qualquer pedacinho seco. Um desafio nas cidades será devolver muitos deles aos tutores ou encontrar novas famílias para esses pets.

Quem se sensibilizou pelas imagens e histórias também pode ter a noção da importância dos bichinhos na vida das famílias, antes e depois da tragédia climática.

Que tal, então, conhecer os mais de 200 animais disponíveis no Centro Municipal de Adoção? São cães e gatos, entre filhotes e adultos, de diferentes portes, cores e pelagens, que esperam por um lar.

Os animais disponíveis para adoção estão devidamente vacinados, vermifugados, castrados, identificados por microchip e possuem Registro Geral do Animal (RGA), conforme Lei Municipal nº 13.131/01. Os interessados podem acessar a página da Cosap sobre adoção e consultar as fotos dos animais disponíveis.

Vale destacar que alguns deles podem ter condições especiais de saúde, como o brincalhão gatinho Luke (foto), diagnosticado com FELV, ou ter personalidade doce mas inicialmente medrosa, como a cachorrinha caramelo Micaela

Nesse link, é possíve encontrar as fotos dos cães atualmente disponíveis para adoção: tinyurl.com/mvka9tez. Já os gatinhos podem ser vistos nesse outro link tinyurl.com/3zvd9rjt

No dia da adoção, o cidadão deverá levar uma coleira com guia se for adotar um cão ou uma caixa de transporte, caso adote um gato. Além disso, o tutor também precisa apresentar o Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência recente (dos últimos três meses) e pagar uma taxa pública de R$ 31,20.

A Cosap reforça as práticas da guarda responsável, um conjunto de regras básicas que devem ser seguidas pela família que decide adotar a fim de garantir a saúde física e mental, a segurança e o bem-estar do novo membro da família. Adotar um animal de estimação é um ato de grande responsabilidade. Não basta apenas ter a intenção de adotar, é necessário que o possível tutor seja consciente quanto às responsabilidades assumidas quando da escolha de tutelar um animal de estimação o que inclui, entre outras, manutenção em local adequado ao porte e espécie, provisão de alimento, abrigo, higiene e provisão, inclusive, dos recursos financeiros necessários para garantir atendimento veterinário de maneira regular ao longo de toda a vida do animal. Por isso, é importante ter em mente que o cão ou gato viverá em média doze anos ou mais e que necessitará de atenção e cuidados permanentes ao longo de toda a vida.

Serviço

Adoção de Cães e Gatos

Endereço: Santa Eulália, 86 – Santana. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados das 9h às 15h. Documentos necessários para adoção: CPF, RG e comprovante de residência. Não esqueça da caixa de transporte própria para animais (para adoção de gatos) ou coleira com guia (para adoção de cães). Taxa municipal referente à adoção: R$ 31,20. Informações: 2974-7892.