Centro Cultural SP tem estreia de Terra Brasilis

O espetáculo que abre a 9ª edição da Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do CCSP retrata a disputa de narrativas em um Brasil paralelo totalmente atemporal, sedimentado nas vivências entre pessoas trans e travestis. Terra Brasilis Top Trans Pindorâmica estreou no CCSP – Espaço Ademar Guerra. A temporada segue até o dia 19 de novembro, com sessões de quinta a sábado, às 20h, e, aos domingos, às 19h. Os ingressos são gratuitos.

A trama de Terra Brasilis Top Trans Pindorâmica, o público conhece a história da Santa Profana. Após ganhar este título da população do Distrito PS, a protetora vive sua ressurreição ao mesmo tempo em que deve se defender dos ataques iniciados por seguidores de um Rei Colônia.

Dessa forma, o público é convidado a adentrar aos limites do Distrito PS, bem quando a Santa Profana decide ser livre. No entanto, essa atitude fragiliza o círculo de proteção local, deixando os moradores em estado de alerta. Ao mesmo tempo, uma refugiada precisa ganhar a confiança dessa entidade para se manter viva.

Serviço:

Terra Brasilis Top Trans Pindorâmica- De 2 a 19/11, quinta a sábado, às 20h, e, aos domingos, às 19h. Espaço Cênico Ademar Guerra – Centro Cultural São Paulo (CCSP), Rua Vergueiro, 1000.