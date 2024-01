Centro Cultural SP suspende programação

O Centro Cutural São Paulo anunciou que está suspensa sua programação até dia 21 de janeiro. Os eventos devem ser reagendados e anunciados nas redes sociais. O equipamento cultural, que tem teatros, bibliotecas e espaços de apresentação, seria uma boa opção para curtir as férias, mas segundo a direção as chuvas intensas têm comprometido o funcionamento adequado.

Na nota divulgada em seu site, o CCSP informa que “devido às recentes chuvas na Cidade de São Paulo, com previsão de continuidade para as próximas semanas, o CCSP está cancelando todas as programações a contar da de (11/01), até o dia 21/01, de forma a garantir a segurança do público, artistas e funcionários”.

A nota ainda admite que as fortes chuvas vêm comprometendo o bom funcionamento das Salas de Espetáculos, apesar dos esforços para solução dos problemas. Neste cenário, estamos empenhados para que todas as programações sejam reagendadas e/ou absorvidas por outros equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura.

E finaliza que O Centro Cultural São Paulo está trabalhando para normalização das atividades e a retomada será comunicada em canais oficiais.

Informações sobre reserva de ingressos serão enviadas por e-mail e a divulgação do reagendamento das programações serão disponibilizados em nossas redes.

Por outro lado, vale apontar que as áreas de Convivência, Bibliotecas, Jardins e Restaurante seguem funcionando normalmente.

O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, 1000 – ao lado da estação Vergueiro, região do Paraíso. Telefone: 11 3397-4000. Site: centrocultural.sp.gov.br.