Centrais mecanizadas de triagem garantem separação de recicláveis

Em março, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) registrou dados preliminares que apontam crescimento de 14% na coleta seletiva. Dados mais recentes, referentes aos primeiros dias de abril, apontam acréscimo de 30% de resíduos em relação ao ano anterior.

Especialistas avaliam que isso se deve ao hábito de comer mais dentro de casa, gerando recicláveis a partir das embalagens tanto de supermercados quanto de serviços de entrega de refeições prontas.

No mesmo período também foram analisados os resíduos de saúde e coleta domiciliar comum, que se mantiveram relativamente estáveis com uma variação de até -3%. Estima-se que, com o fechamento de estabelecimentos comerciais de pequenos geradores, há um equilíbrio entre uma possível maior geração de resíduos nas residências e menor geração nos comércios.

A Prefeitura também considera que o aumento no volume de recicláveis representa maior conscientização da população sobre a importância da coleta seletiva, por conta das diversas campanhas de educação ambiental desenvolvidas. Como os moradores estão mais tempo em casa, preocupam-se em separar o que é ou não reciclável e disponibilizar para a coleta.

“Esperamos que ao final desta crise saíamos mais conscientes e com novos e melhores hábitos, dentre eles o da reciclagem”, diz Edson Tomaz de Lima Filho, Presidente da Amlurb. Paralelamente, as cooperativas que lidam manualmente com recicláveis tiveram suas atividades suspensas, para proteger as pessoas que mantinham contato direto com os materiais.

Nesse período, portanto, o volume resultante da coleta seletiva tem todo ele sido encaminhado às Centrais Mecanizadas de Triagem – uma delas a CMT Carolina Maria de Jesus, em Santo Amaro, zona sul paulistana.

Operada pela concessionária Ecourbis Ambiental, que é responsável tanto pela coleta domiciliar de resíduos quanto pela coleta seletiva de recicláveis, a Central opera por equipamentos com sensores ópticos, que fazem a pré-seleção dos recicláveis automaticamente, enquanto passam por esteiras.