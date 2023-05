Centauro inaugura Arena no Ibirapuera para incentivar prática esportiva

Sob concessão, o Parque do Ibirapuera tem apresentado várias novidades para os frequentadores. São novos restaurantes e quiosques, são quadras renovadas, atrações gratuitas e outras com ingresso. Nessa onda de mudanças, foi inaugurada agora a Arena Centauro.

O objetivo do espaço é oferecer uma série de serviços e benefícios que inspirem os usuários do Ibira às práticas esportivas e crie um elo que incentiva essa jornada das mais diversas formas, englobando aqueles que praticam atividade física, os que consomem esporte como entretenimento ou vivem esse lifestyle.

Segundo a Urbia Parques, que gerencia o Ibirapuera, para atender esse público, a Arena Centauro irá trazer semanalmente uma série de atividades gratuitas, incluindo aulas de dança, yoga, clínicas de futebol, basquete e outras modalidades esportivas. Além disso, o espaço foi pensado para promover a expressão e a cultura do esporte.

O hub conta com três andares em diversas atuações. No subsolo, empréstimo de artigos esportivos, como bolas e raquetes, testes de produtos e oficina para reparos de equipamentos, como skate e bicicletas, além dos lockers e vestiários. No térreo, o museu esportivo e no andar superior, um estúdio para gravação, auditório e área de eventos.

A CENTAURO já tem parceria com a Urbia desde 2021 e de agora em diante vai incentivar a prática esportiva também no Ibirapuera. Além do novo espaço, a marca já contribuiu com a reforma de trilhas e com a instalação de equipamentos de ginástica e alongamento.

A Urbia ainda divulgou que esse é mais um marco para nosso parque e que vem para agregar a todos que visitam o Ibirapuera.

A Arena Centauro teve sua inauguração oficial para o público no dia 5 de maio. Já foram promovidas diversas atividades o final de semana inteiro, incluindo Exposição Taça da UEFA Champions League, aulas de FitDance, Superioga, oficina de grafite, clínicas de basquete, futebol e muito mais. Além disso, diversos influenciadores e o ex-jogador Zé Roberto marcaram presença.

Programe a sua visita e acompanhe no Instagram: @ArenaCentauro. A Arena está aberta quintas e sextas, das 14h às 22h, e fins de semana e feriados, das 10h às 22h.

Criada em 2019, a Urbia Gestão de Parques nasce para valorizar, cuidar e preservar o patrimônio histórico e ambiental, enquanto oferece lazer qualificado, entretenimento e cultura a todos os usuários. A dedicação da empresa se concentra em criar, a cada dia, um mundo melhor com mais diversidade, inclusão e cidadania. Ao todo, são quatro concessões especializadas na gestão de parques públicos da capital paulista e da região sul do país. A primeira é a Urbia Gestão de Parques de São Paulo é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para cuidar da gestão dos seis parques paulistanos (Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado), apoiada no desenvolvimento sustentável, com o objetivo de conectar pessoas por meio do lazer, entretenimento e cultura, e proporcionar momentos de imersão e harmonia com a natureza.