Celebre o dia dos Pais em clima de reencontro e boas conversas

Deixou de celebrar o Dia dos Pais no ano passado? Agora pode ser a oportunidade para compensar os momentos perdidos, garantir uma noite marcante, para colocar a conversa em dia e brindar a vida. A GattoFiga Pizza Bar, em Mirandópolis, é uma opção incrível para garantir esse encontro especial entre pais e filhos – seja no próprio domingo, 8 de Agosto, Dia dos Pais, ou em qualquer outra data que as famílias decidam curtir sabores de inspiração napolitana. Vale destacar que a casa é conhecida pelo ambiente sofisticado, som suave de jazz e preocupação com cada detalhe – da decoração às receitas, passando pelo atendimento.

Um bom papo, prolongado como o momento merece, deve começar com uma entradinha caprichada. Pode ser a tábua de frios ou delícias bem típicas italianas como Bastoncinno, Mini Calzonne 3 formaggi, Burrata (acompanhada de pesto, nozes, tomatinhos confitados e acompanhado de um crostini), Caprese (com Fio di Latte, tomate caqui, pesto e mini crostinis),

São incríveis para iniciar a noite, também, os Crostini – que são aquelas massas fininhas e crocantes que na GattoFiga são oferecidas em várias composições como alho e sálvia, lemon pepper, parmesão. O Gatto Cornicione, por sua vez, é um Crostini com Molho de tomate, parmesão e tomilho. Já a Clementine é feita com massa de crostini com mascarpone, linguiça Blumenau, cebola roxa, azeitona preta e cebolinha, enquanto no Sorrento a massa de crostini vem recoberta com mascarpone, pesto, alcachofra, champignon, alecrim, tomilho, grana padano e azeite trufado.

Para acompanhar, a Gatto

Figa oferece vários drinks – clássicos ou autorais. Mas, a opção pode ser por vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes ou uma cerveja bem gelada.

Sugestão? Chame um Bloody Mary, para começar a noite. O drink clássico é feito com vodca, suco de tomate, suco de limão, molho inglês, tabasco e pimenta. Só que na GattoFiga o drink é feito com o especialíssimo Molho San Marzano, que também recobre todas as pizzas da casa.

Napolitanas

E falando em pizzas, na GattoFiga elas têm aroma, inspiração e técnica napolitana.

A massa fermenta naturalmente, por até 72 horas. Depois, vai para o forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano, que atinge até 480ºC por cerca de 90 segundos. Os ingredientes que compõem os sabores da casa são todos artesanais, selecionados e garantem uma experiência gastronômica inesquecível.

Para o Dia dos Pais, uma dica é conferir a exclusivíssima

D’UOVO, com Mascarpone, Parma, Ovo Caipira, cebola Roxa e toques de cebolinha para finalizar.

Outra pedida incrível é a Capri. Nela, o Molho de Tomate é recoberto com fatias de Tomate Cáqui, Pesto de Manjericão, Fior Di Latte e Tapenade de Azeitonas. Sobre a pizza, folhas grandes de manjericão garantem o toque final de sabor.

Para encerrar o papo em grande estilo e deixar a noite marcada na memória, nada melhor que as sobremesas de igual inspiração italiana: Panna Cotta, Canolli, Tiramisú, Mille Foglie, Bastoni di Latte – confira a disponibilidade da noite.

Também é possível pedir delivery ou retirar as pizzas na GattoFiga, que está aberta até 23h. Confira o cardápio completo em gattofiga.com. Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.