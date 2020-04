Católicos podem celebrar Páscoa com missas transmitidas ao vivo pela internet

A “Semana Santa” chegou e muitas famílias estão planejando como celebrar a Páscoa. A orientação do Governo de São Paulo é de que a população mantenha o isolamento social, em atendimento ao decreto da quarentena e não viaje.

Uma dica importante para os fiéis católicos é que várias paróquias estão promovendo missas e celebrações diversas online, ou seja, transmitem pelas redes sociais e youtube.

Apesar de a a abertura das igrejas estar autorizada, a Arquidiocese de São Paulo suspendeu missas presenciais. A decisão foi anunciada em 21 de março de 2020. A nota assinada pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer determina “a suspensão de todas as celebrações e eventos religiosos com a participação de povo, da Igreja Católica na Arquidiocese de São Paulo, a partir do dia 21 de março de 2020 e até decisão ou orientação diversa.”

Ainda de acordo com a nota, as paróquias são recomendadas a utilizar dos meios de comunicação que dispõem para transmitir celebrações que sejam realizadas de forma privada.

São Judas

O Santuário de São Judas, na divisa entre Jabaquara e Vila Mariana, é um dos mais ativos no ambiente digital, com vasta programação. O mais interessante é que mesmo aquele fiel que já se mudou da cidade ou está fora por qualquer razão, pode também acompanhar a programação.

O santuário está fazendo transmissões diárias: de segunda a sexta, as missas das 12h, 15h e 17h são via Youtube (Web TV) e Web Rádio, aos sábados apenas a missa das 12h. A missa das 17h é também transmitida pela Rádio 9 de Julho de segunda a sexta e, aos domingos, a missa das 8h30 é transmitida pela TV Gazeta. A paróquia também tem programações especiais a cada dia 28, quando se celebra o Dia do Padroeiro, com destaque para o chamado “28 Maior”, em outubro.

Para a Semana Santa, já está rolando uma programação especial. Para a Sexta da Paizão, haverá transmissão às 9h (Via-Sacra com Padre Cleiton Guimarães); às 12h (Via-Sacra com Padres em Quarentena) e às 15h (ação Litúrgica da Paixão do Senhor com Pe. Eli Lobato dos Santos).

No domingo, Domingo de Páscoa, a Missa de Páscoa (concelebrada) é transmitida pela TV Gazeta às 8h30. Depois, às 10h, nova missa com padres em quarentena pelos canais digitais. A transmissão é pelo canal de Youtube e pela WebRadio!

Santa Rita de Cássia

A Paróquia Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis, é outra da região que tem fiéis assíduos, agora impedidos de acompanhar as celebrações pessoalmente. Em 22 de maio, a paróquia costuma ter festa para celebrar a Padroeira, mas ainda é cedo para saber da programação.

Por enquanto, os fiéis podem acompanhar celebrações e também pronunciamentos do padre Jorge Bernardes pela página do Facebook da Igreja!

Santo Inácio de Loyola

A Igreja, localizada na Vila Mariana, e que também passa por obras de reforma, está transmitindo também missas por sua página no Facebook.

Para a Páscoa, a paróquia estabeleceu uma programação do tríduo Pascal que começa na quinta-feira, 9, com a celebração “Ceia do Senhor”, às 19h. Na sexta, a missa Paixão de Nosso Senhor será transmitida às 15h. E no sábado, dia 11, às 29h, terá a Vigília Pascal.

Arquidiocese

A própria Arquidiocese de SãoPaulo está transmitindo missas com Dom Odilo Scherer ao longo da semana Santa. O tríduo terá a seguinte programação, transmitida pela Página do Facebook da Arquidiocese:

– Dia 9, 18h, Quinta-feira Santa;

– Dia 10, 15h, Sexta-feira Santa;

– Dia 11, 18h, Vigília Pascal;

– Dia 12, 11h, Domingo de Páscoa.

Vaticano

Vale destacar que o próprio Vaticano transmite missas online. Durante a pandemia do Coronavírus, que atinge a Itália com força, também estão sendo promovidas celebrações sem a presença de fiéis.

Na Semana Santa, o Vatican News transmitirá todas as celebrações, com comentários em português, nos seguintes dias e horário (já ajustado para o horário do Brasil):

– 9, quinta, 13h: Santa Missa na Ceia do Senhor;

– 10, Sexta-feira Santa; 13h: Celebração da Paixão do Senhor, 16h: Via Sacra (no sagrado da Basílica de São Pedro);

– 11, Sábado Santo: 16h: Vigília Pascal na noite santa;

– 12 Domingo de Páscoa – Ressurreição do Senhor: 6h: Santa Missa do dia. No final da Santa Missa, o Papa Francisco concederá a bênção “Urbi et Orbi”.

Vale ainda destacar que as missas ficam nas páginas e no youtube e podem ser assistidas em qualquer horário pelos internautas, depois da exibição ao vivo.