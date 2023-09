Casos de Covid voltam a crescer na cidade

Foi a vacinação que fez caírem drasticamente os casos e o ritmo de contaminação da Covid 19. Mas, agora, a vacinação está em baixa: menos de 30% das pessoas que moram na capital tomaram o reforço com a vacina bivalente, disponível nos postos. Entre as crianças, a cobertura é ainda menor. E é nesse cenário que o número de casos .

Mas, vale ressaltar que a imunização contra a gripe e a Covid-19 segue na capital para toda a população acima dos seis meses de idade. A vacinação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas das 7h às 19h.

Gripe

No caso da gripe, além da população em geral, a SMS chama atenção para a necessidade dos grupos prioritários vacinarem-se contra o vírus influenza. São eles: idosos com mais de 60 anos de idade, crianças (com idade a partir de 6 meses e menores de 6 anos), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), imunossuprimidos, indígenas, profissionais da saúde; profissionais da educação: pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades; profissionais de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbano e de longo curso; profissionais portuários; trabalhadores das forças de segurança e salvamento, das forças armadas e do sistema prisional; e população privada de liberdade, incluindo adolescentes em medidas socioeducativas. Também foram incluídas no esquema vacinal contra a gripe as pessoas em situação de rua, que podem receber o imunizante mesmo na falta de documentos pessoais.

Covid-19

Contra a Covid-19, a imunização começa aos seis meses de idade, enquanto a primeira dose de reforço (1ª DR) é aplicada a partir dos três anos e a segunda dose de reforço (2ªDR) em toda a população acima de 18 anos de idade, sempre respeitados quatro meses de intervalo. Também a partir dos 18 anos está disponível a terceira dose de reforço (3ª DR) para pessoas imunossuprimidas.

No caso da Pfizer bivalente, o imunizante está disponível, como dose de reforço em dose única, para toda a população acima de 18 anos. A vacina atende ainda grupos prioritários: pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de longa permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além da população em situação de rua.

A vacina bivalente é recomendada a quem completou o esquema básico de vacinação ou que já recebeu uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida.

Multivacinação infantil

Também nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas, a capital prossegue com a vacinação voltada ao público infantil, com a disponibilização de imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

Acompanhe a vacinação acessando o Vacina Sampa no link tinyurl.com/3ukrardn

Serviço – Vacinação na Capital

No dia 31 de agosto (quinta-feira)

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Vacinação de crianças, adolescentes e adultos – Funcionamento das 7h às 19h.

AMAs/UBSs Integradas: Vacinação de crianças, adolescentes e adultos – Funcionamento das 7h às 19h..Com informações da Agência Brasil de Notícias