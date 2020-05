Casemiro, Loefgreen e outras vias ganham novo asfalto na Vila Mariana

As obras aconteceram no período noturno e, como era de se esperar, causaram muita reclamação da vizinhança – barulho a noite toda para garantir a fresagem e colocação de nova capa asfáltica. Mas, o trabalho da Secretaria Municipal de Subprefeituras também foi alvo de elogios. “É melhor que as obras aconteçam no período noturno do que atrapalhar a entrada e saída dos moradores, além do trânsito, durante o dia. É um transtorno, mas passa”, comentou um morador de Mirandópolis sobre o barulho nas redondezas da Avenida Senador Casemiro da Rocha, mais recente a receber o trabalho.

Também faz parte da lista de vias beneficiadas a Rua Loefgren, no trecho entre a Av. Dr. Ricardo Jafet e a Rua Domingos de Morais, no distrito da Saúde.

Em novembro do ano passado, a Prefeitura definiu, por meio de um decreto, as vias que terão prioridade no programa de recapeamento. Dos 72 endereços destacados, quatro estão na região da Subprefeitura Vila Mariana: além da Rua Loefgren, o texto destaca a Rua Topázio, entre as ruas do Paraíso e Paula Ney; Rua Paula Ney, entre as ruas Dr. João Maia e da União; e a Av. Prof. Abraão de Morais, entre as ruas General Chagas Santos e Dom Bernardo Nogueira. Em uma segunda etapa do programa, estão previstas obras de recapeamento na Rua Manoel da Nóbrega, Av. Miruna, Rua Mauricio de Lacerda, Av. Senador Casimiro da Rocha, Rua Dona Brígida e Rua Baltazar Lisboa, totalizando 10 endereços na região.

O Programa de Recapeamento da Cidade terá R$ 500 milhões provenientes de uma operação de crédito assinada pela Prefeitura em 2019. A previsão é que os recursos permitam a recuperação de 3,2 milhões de metros quadrados de vias públicas até o fim de 2020. As guias e sarjetas também serão refeitas.

A ação integra o Programa de Metas para o biênio 2019-2020. Ele tem como objetivo o aumento da durabilidade das vias pavimentadas paulistanas, assim como a diminuição gradativa da demanda por manutenção das vias públicas e de ações de tapa-buraco.