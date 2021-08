Casa Modernista e Ibirapuera terão novos conselheiros

A primeira Casa em estilo Modernista construída no Brasil, em 1927, está na Vila Mariana (foto). Ao seu redor, um imenso bosque também foi preservado. Mas, o tombamento do imóvel e da área verde só ocorreu após intensa mobilização da comunidade, nos anos 1980, pois o terreno já estava vendido para uma incorporadora que pretendia erguer ali torres de edifício.

Agora, a região da Vila Mariana, Vila Clementino, Saúde e outros bairros próximos está novamente recebendo vários lançamentos imobiliários e a preservação de áreas verdes para uso da população local ganha ainda mais importância.

Quer contribuir para a manutenção de parques como o da Casa Modernista? Acha que as áreas verdes da região poderiam estar melhores? Acredita que o Ibirapuera, maior parque da cidade e também localizado na área da Subprefeitura de Vila Mariana, recentemente concedido à iniciativa privada, deve ter acompanhamento próximo da população para garantir um bom uso público do espaço?

Isso é possível participando dos “conselhos gestores dos parques”. Muitos dos conselhores gestores na cidade estão com eleições em andamento e qualquer frequentador pode se candidatar, seguindo algumas regras, até 23 de agosto. As votações estão marcadas para os primeiros dias de outubro.

As votações serão para os segmentos Frequentador, Trabalhador e Entidade. Os candidatos interessados podem se inscrever pelo endereço: https://webparques.prefeitura.sp.gov.br/index.php/967829?lang=pt-BR.

Parques locais

Na zona sul, vários parques estão com eleições previstas, como Nabuco, Cordeiro (Martin Luther King), Eucaliptos, Burle Marx e outros pelo extremo sul.

Serão eleitos também os conselhos gestores do Ibirapuera e Casa Modernista que na divisão regional da SEcretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente constam como “centro-oeste”.

Para os parques Lina e Paulo Raia e Aclimação as eleições acontecem apenas no ano que vem. A lista completa dos parques que terão eleições em outubro de 2021 pode ser consultada pela internet, no link: bit.ly/37B30Mm

O que são e como funcionam os conselhos?

Os Conselhos Gestores participam do planejamento, gestão, avaliação e controle da execução das atividades do parque e da política de meio ambiente e sustentabilidade. A atuação ocorre em consonância e de modo articulado com os CADES (Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz).

Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais têm 50% de representantes da sociedade civil e a outra metade do Poder Público. Cada Conselho Gestor de um parque possui oito membros titulares e seus respectivos suplentes. Dentre os representantes, três são dos frequentadores do parque, um de entidades cuja atuação seja na área de abrangência de onde está localizado o parque, um dos trabalhadores do parque ou de órgãos e empresas que prestam serviços nele e três são indicados pelo Poder Executivo.

A votação para o segmento Frequentador será das 0h do dia 1/10/2021 até 23h59 do dia 3/10/2021, de forma on-line pelo portal “Participe+”, no endereço: https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/polls. Já as votações para os segmentos Trabalhador e Entidade serão presenciais no dia 2/10/2021. Para o segmento Trabalhador será das 10h às 12h e para o segmento Entidade das 12h às 16h, no próprio parque, respeitando os protocolos sanitários.

Como se candidatar?

Para se inscrever na eleição dos Frequentadores, o candidato deverá ter mais de 18 anos, preencher o formulário, anexar a documentação solicitada e escrever sobre o currículo e uma carta de intenção com até 150 palavras identificando nome, experiências e propostas ou temas de interesse para discussão nas reuniões do Conselho.

O voto poderá ser feito por maiores de 16 anos. No caso da votação da Entidade, é preciso apresentar o estatuto social, a ata de última eleição da diretoria e o CNPJ ativo emitido nos últimos 30 dias. Toda a documentação deverá estar registrada e atualizada. O voto poderá ser feito em um candidato de cada segmento.