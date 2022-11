Casa das Rosas terá sarau no Dia da Consciência Negra

A Casa das Rosas, no Paraíso, está em processo de restauro. Mas, os jardins continuam recebendo alguns eventos e há também programação online. No mês da Consciência Negra não é diferente.

Um dos destaques é o curso Introdução à literatura afrofuturista: “o futuro é hoje”, ministrado por Israel Neto, escritor, editor e cofundador do coletivo Literatura Suburbana. O objetivo do curso é levar os alunos a um mergulho em obras afrofuturistas já publicadas no Brasil e seus conceitos estéticos, filosóficos e históricos, além de incentivá-los a produzirem materiais que contenham aspectos do afrofuturismo, como ancestralidade, tecnologia, cenários futuristas, resgate dos conhecimentos milenares africanos e afro-brasileiros, protagonismo negro, entre outros.

A atividade acontece às quintas-feiras, e já começou no dia 10. Ainda há aulas dias 17 e 24 de novembro e 1 de dezembro, das 19h às 21h, por meio da plataforma Zoom.

O museu também preparou um evento para o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, às 16h. O Sarau das Pretas – Quilombo Diversidade é organizado por Débora Garcia, Elizandra Souza, Jô Freitas e Taisson Ziggy e pretende, por meio de um espetáculo literomusical, abordar a pauta LGBTQIAP+ na perspectiva da denúncia dos inúmeros casos de violência, discriminação e falta de oportunidades para esse segmento da população, apontando para um futuro mais esperançoso. O evento será realizado no Jardim da Casa das Rosas e não há necessidade de inscrição.

CURSO

INTRODUÇÃO À LITERATURA AFROFUTURISTA

Com Israel Neto

Quintas-feiras, 10, 17 de 24 de novembro e o dia 1 de dezembro, das 19h às 21h

EVENTO ESPECIAL

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA: SARAU DAS PRETAS — Quilombo Diversidade

Com Débora Garcia, Elizandra Souza, Jô Freitas e Taisson Ziggy

Domingo, 20 de novembro, às 16h

Atividade realizada presencialmente, no jardim da Casa das Rosas.

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo – SP

Não Há necessidade de inscrição

A Casa das Rosas está passando por restauro. O telefone atual para contato é do Anexo da Casa Guilherme de Almeida: 11 3673-1883 | 3803-8525; ou pelo e-mail disponível no site. O Jardim do museu aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Fica na Avenida Paulista, 37 – Bela Vista. Programação gratuita