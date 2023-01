Casa das Rosas terá curso online de Poesia

A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, que integra a Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis realiza a Mostra Poesia Expandida 2022 até o dia 31 de janeiro de 2023, em museu da cidade de Itapira – SP.

A exposição, que conta com obras de 27 poetas de diversos estados do Brasil e de países como Argentina e Colômbia, é realizada pela Casa das Rosas em parceria com o museu Casa de Menotti Del Picchia — local onde está instalada a mostra. E pode ser visitada gratuitamente, de terça a sexta, das 9h às 11h20 e das 14h às 17h20, e aos domingos, das 9h às 12h.

A Mostra Poesia Expandida 2022 é resultado do curso experimental Poesia Expandida, do Centro de Referência Haroldo de Campos do museu Casa das Rosas. A formação, que está caminhando para a 5ª edição e adaptando-se ao formato virtual desde 2020, tem a proposta de oferecer base teórica e elementos práticos para estimular os poetas a explorarem novas possibilidades de criação em diferentes meios e suportes, trabalhando a poesia de diferentes formas e experimentando recursos verbais, visuais e sonoros. As inscrições para a próxima edição ficam abertas de 16 de janeiro a 24 de fevereiro de 2023.

Podem participar do processo seletivo as pessoas interessadas em criação poética, a partir de 18 anos. Para se inscrever é necessário apresentar três trabalhos poéticos autorais — dentro dos formatos descritos no site —, uma declaração das razões do candidato em participar do curso e um breve currículo (dez linhas). A seleção dos alunos será realizada por uma comissão de profissionais de literatura sob coordenação do Centro de Referência Haroldo de Campos, que levará em consideração, em primeiro lugar, se o perfil do candidato é compatível com a prática do curso experimental — que explora a criação verbal em suportes digitais —, o nível de envolvimento do candidato com a criação poética de invenção e a técnica e criatividade nos trabalhos enviados.

O curso inicia no dia 16 de março e segue até julho de 2023. Serão dois encontros semanais que acontecerão às quintas, das 19h às 21h, e aos sábados, das 10h30 às 13h30. Entre os professores confirmados estão Juliana Di Fiori Pondian, pesquisadora e professora nas áreas de linguística, semiótica, tradução, poesia e literatura; Júlio Mendonça, poeta, doutor em Comunicação e Semiótica e coordenador do Centro de Referência Haroldo de Campos, na Casa das Rosas, e Anderson Gomes, artista/poeta visual e arte-educador.

Assim como nas edições de 2020 a 2022, o Poesia Expandida 2023 será totalmente online, o que tem atraído tanto participantes de outros estados do Brasil, quanto de outros países, principalmente da América Latina, como México, Chile, Argentina, Colômbia, e alguns da Europa, entre eles Portugal e Alemanha. A formação contará com dois módulos teóricos de Comunicação Poética e Poesia Expandida (experimental) e dois módulos práticos: Poesia – voz em performance e Poesia visual/ poema-objeto/ poema-livro.

A lista com os selecionados será divulgada no dia 14 de março no site da Casa das Rosas. Para mais informações sobre a inscrição e o curso Poesia Expandida, acesse o site do museu.

Serviço:

Mostra Poesia Expandida 2022- Período: 20 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023- Local: Museu Casa de Menotti Del Picchia- Endereço: Parque Juca Mulato, SN – Centro, Itapira – SP Horário de Visitação: Terça a sexta, das 9h às 11h20 e das 14h às 17h20 e domingos das 9h às 12h. Entrada gratuita

Curso Poesia Expandida 2023 – Inscrições: 16 de janeiro a 24 de fevereiro de 2023 (Mais informações no site da Casa das Rosas). Lista de selecionados: 14 de março de 2023, no site da Casa das Rosas. Início do curso: 16 de março de 2023. Conclusão do curso: julho de 2023. Curso gratuito. A Casa das Rosas está passando por restauro. O telefone atual para contato é do Anexo da Casa Guilherme de Almeida: 11 3673-1883 | 3803-8525; ou pelo e-mail disponível no site. Jardim do museu aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h Avenida Paulista, 37 – Paraíso. Programação gratuita

A CASA DAS ROSAS

A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos é um museu dedicado à poesia, à literatura, à cultura e à preservação do acervo bibliográfico do poeta paulistano Haroldo de Campos, um dos criadores do movimento da poesia concreta na década de 1950. Localizada em uma das avenidas mais importantes da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, o espaço realiza intensa programação de atividades gratuitas, como oficinas de criação e crítica literárias, palestras, ciclos de debates, exposições, apresentações literárias e musicais, saraus, lançamentos de livros, performances e apresentações teatrais. O museu está instalado em um imponente casarão, construído em 1935 pelo escritório Ramos de Azevedo, que na época já tinha projetado e executado importantes edifícios na cidade, como a Pinacoteca do Estado, o Teatro Municipal e o Mercado Público de São Paulo.