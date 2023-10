Casa das Rosas reabre

28 de outubro, sábado, às 15h, a Casa das Rosas reabriu. Com a inédita exposição “Vivência do Novo”, o museu literário reabre para o público depois de dois anos de reforma, que começaram exatamente em outubro de 2021. A primeira parte da mostra (no térreo) apresenta diversas instalações com imagens históricas da Avenida Paulista e do museu como testemunha das transformações urbanas, culturais e artísticas de São Paulo. Já a segunda parte, “Dimensão Cidade” tem a curadoria de Paula Borghi e exibe, no andar superior, obras de 15 artistas contemporâneos.

O restauro da Casa das Rosas, que é um espaço da SEcretaria de Estado da Cultura, recebeu um investimento de R$ 4,2 milhões, sendo 20% do valor custeados pelo Governo do Estado de São Paulo e 80% custeados com recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça.

“O Museu Casa das Rosas renasce com uma nova identidade, preservando sua história de comprometimento com a cultura e a literatura, mas acompanhando tendências contemporâneas e possibilitando novas perspectivas para o futuro. Além disso, o público encontrará um espaço mais acessível, de modo que todos possam vivenciar o que esse espaço cultural tem a oferecer”, informa Marília Marton, secretária estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo..

O restauro

Um dos focos do restauro foi a reparação de problemas identificados na estrutura física do imóvel, como rachaduras, infiltrações e melhoria nos sistemas elétricos e hidráulicos. Um detalhe que chama bastante a atenção é a recuperação da aparência original de diversos elementos da Casa.

Entre eles, destacam-se as gárgulas (esculturas características da arquitetura gótica incluídas no alto de edificações), sendo que algumas chegaram a ser totalmente refeitas por meio de moldes confeccionados a partir de partes das peças originais. Também se destacam os adornos metálicos, como as peças decorativas utilizadas para cobrir os aquecedores utilizados em toda a edificação, que foram recuperados e polidos. E uma atração especial são os papéis de parede nos ambientes da Casa: uma vez revelados com a retirada de camadas de massa e tinta, foi possível reproduzi-los e reaplicá-los; um dos originais, no entanto, pôde ser totalmente restaurado e cuidadosamente retocado à mão ao longo de diversos meses.

Para promover ampla acessibilidade, foram realizadas diversas adequações. O banheiro do térreo da antiga residência foi adaptado para pessoas com mobilidade reduzida; foi instalado piso podo tátil ao longo dos ambientes, assim como corrimãos duplos de metal, com placas contendo inscrição em Braille nas escadas, além de sinalização nos pisos para pessoas com baixa visão. Também foi projetada e instalada uma rampa de acesso ao museu, em total harmonia com o conjunto, localizada ao lado da entrada principal de público.

Além disso, o elevador foi adequado para pessoas com mobilidade reduzida e agora dará acesso também ao subsolo da Casa, onde se encontra o Acervo Haroldo de Campos, composto pelos mais de 20 mil volumes que pertenciam à biblioteca do poeta, um dos criadores da poesia concreta e patrono do museu. “Essas melhorias que o público poderá conferir e usufruir são resultado da ampla parceria de 13 anos entre nós e o Governo de São Paulo”, informa Clovis Carvalho, diretor executivo da Poiesis, OS de Cultura que faz a gestão do museu.

Serviço

Reabertura da Casa das Rosas: 28 de outubro, sábado, a partir das 15h; Avenida Paulista, 37 – Paraíso (estação Brigadeiro). Exposição “Vivências do Novo” – Período: 28/10 a 13/12/2023 – Curadoria: Equipe do museu Casa das Rosas (primeira parte da mostra, no térreo) e Paula Borghi (segunda parte da mostra, no piso superior – “Dimensão Cidade”)