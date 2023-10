Casa das Rosas: programação de abertura da mostra nova proposta

Chegou o grande momento. A Casa das Rosas, na região do Paraíso, vai reabrir nesse fim de semana, reformada e renovada enquanto museu literário, como o jornal SP Zona Sul já mostrou na semana passada.

Vale destacar que a proposta da reforma é também atualizar a proposta da Casa e, assim, trazemos mais detalhes sobre a programação de reabertura. Durante o período do restauro, a equipe técnica da Poiesis, que gerencia o espaço, alinhada com diretrizes definidas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, procurou repensar o museu dentro do nosso cenário cultural atual e suas perspectivas para o futuro.

Assim, o museu atuará como centro aglutinador das diversas tendências criativas que compõem o atual panorama da cidade e do país, não só em literatura, mas também em artes visuais, performance, música e outras linguagens inter-relacionadas.

A exposição de curta duração “Vivências do Novo”, pensada para reabrir a Casa das Rosas, é composta por dois módulos; o primeiro, no térreo, trará imagens e informações sobre as transformações da Av. Paulista, sobre o projeto da Casa das Rosas – criado pelo célebre arquiteto Ramos de Azevedo, também focalizado nesse ambiente –, e as diversas fases de utilização do edifício. O segundo módulo, “Dimensão Cidade”, que conta com curadoria da pesquisadora Paula Borghi, exibirá obras de 15 artistas contemporâneos, reunidos sob o tema da urbanidade e com trabalhos em diferentes modalidades artísticas, como pinturas, esculturas e instalações.

“Reforçando uma das propostas do museu, essa exposição mostrará como a Casa das Rosas é testemunha viva das transformações urbanas da metrópole e, ao mesmo tempo, um centro que promove a diversidade abrindo suas portas às manifestações culturais e artísticas de coletivos e artistas da cidade e do Brasil”, afirma Marcelo Tápia, diretor da instituição.

Além de todas essas novidades, também foi desenvolvida, pela equipe de designers da Poiesis, uma nova identidade visual para o museu, que marcará este importante momento. “A partir do desafio de reimaginar a Casa das Rosas, o objetivo da nova identidade tem a proposta de situar o museu na contemporaneidade sem deixar de lado a sua história e o seu lugar de atuação. Os elementos arquitetônicos do edifício nortearam o nosso trabalho e em breve o público poderá conhecer o resultado nas redes sociais do museu”, detalha Carla Regina Oliveira, coordenadora de Comunicação da Poiesis.

Para acompanhar a nova fase e agenda da instituição, acesse o site

Serviço

Reabertura da Casa das Rosas Quando: 28 de outubro, sábado, a partir das 15 [Onde: Avenida Paulista, 37 – Paraíso – Exposição “Vivências do Novo” – Período: 28/10 a 13/12/2023 – Curadoria: Equipe do museu Casa das Rosas (primeira parte da mostra, no térreo) e Paula Borghi (segunda parte da mostra, no piso superior – “Dimensão Cidade”)

Programação gratuita