Casa das Rosas celebra 60 anos da Mônica

Celebrando seis décadas da icônica personagem Mônica, a Mauricio de Sousa Produções em parceria com a Casa das Rosas, prepara mais uma emocionante ação, desta vez uma imersão completa na história da garota forte e amada por milhões ao redor do mundo. A aguardada exposição “Sempre Fui Forte” na Casa das Rosas, localizada no coração de São Paulo, começou em 20 de dezembro e vai até 20 de fevereiro e, durante as férias escolares, será uma programação imperdível para toda a família.

O museu vai trazer essa celebração – que teve início em março de 2023, data que a personagem fez sua primeira aparição nas tirinhas dos jornais há exatos 60 anos – convidando pessoas de todas as idades a embarcarem no percurso que transformou a Mônica em uma das personagens mais amadas do Brasil. Esta exposição é fruto de uma parceria entre a MSP, o Ministério da Cultura, o Governo do Estado de São Paulo – por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Poiesis e a Casa das Rosas, Fenix Cultural e o patrocínio do Bradesco, da farmacêutica Sanofi e o apoio da BIC e SkyFix.

A mostra, composta por 12 salas, trará a trajetória completa da Mônica, desde sua estreia marcante em 1963 até se tornar um ícone cultural.

Apresenta momentos emblemáticos, como a primeira tira publicada na Folha de SP, fotos representativas e objetos históricos, incluindo o coelho original da Mônica. Não poderiam ficar de fora projetos atuais como a premiada série para crianças em idade pré-escolar “Vamos Brincar com a Turma da Mônica” e uma seção dedicada aos longas Live-Action, acompanhada por uma linha do tempo desse segmento, incluindo a bicicleta usada no filme “Laços”.

Outros artefatos também ganham destaque, entre eles uma caricatura especial do criador da Turminha Mauricio de Sousa saudando os visitantes. No espaço os visitantes poderão conhecer ainda os bastidores dos processos de criação das capas dos quadrinhos e se encantar com miniaturas colecionáveis, como os brinquedos Toy, e outros originais exclusivos.

“Pensamos em tudo com muito carinho para retribuir a dedicação dos que acompanharam a trajetória da personagem, que conta com anos de sucesso. Estamos muito animados para estarmos com vocês nessa exposição e temos a certeza que os visitantes irão se encantar com essa imersão no universo MSP! Os fãs não perdem por esperar”, destaca Mônica Sousa, diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções.

“A Casa das Rosas vive um momento importante ao oferecer a seu público a exposição sobre a mais famosa personagem de histórias em quadrinhos do país. Criada por Mauricio de Sousa há 60 anos, Mônica tem feito parte da vida de pessoas de diferentes gerações, conquistando um lugar marcante em nosso imaginário coletivo. Esta é uma oportunidade muito especial de crianças e adultos se aproximarem ao compartilhar, no Museu, uma experiência estimulante a ambos os universos”, afirma Marcelo Tápia, diretor da Casa das Rosas.

A exposição oferece atrações em todos os espaços da Casa das Rosas. As atividades interativas, especialmente elaboradas para o público infantil, incluirão um espaço de leitura, com os famosos quadrinhos da Turminha e o Monicolorindo com desenhos para colorir e oficina de artes. Os visitantes terão ainda a oportunidade de se deparar com obras inéditas de Mauricio de Sousa, surpresas que serão reveladas durante a visita.

“Receber esta exposição tão representativa, celebrando os 60 anos da Mônica, nos deixa muito animados. Mônica fez parte da infância de gerações e agora vamos contar um pouco desta história tão rica neste local tão marcante na Avenida Paulista, que é a Casa das Rosas”, ressaltou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Serviço:

Exposição: “Sempre Fui Forte” – Data: De 20 de dezembro de 2023 a 20 de fevereiro de 2024- Horário: De terça a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h). – Local: Casa das Rosas, Av. Paulista, 37. (Próximo à estação Brigadeiro do Metrô). Livre e gratuito