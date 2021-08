Casa das Rosas amplia horário e capacidade de visitação

A Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo gerenciado pela Poiesis, aumentaram a capacidade de público e ampliaram horário de visitação desde 17 de agosto. A rede é composta pelos museus Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade.

Os dias de visitação voltam a ser aqueles do funcionamento dos museus antes da pandemia, de terça a domingo, das 10h às 18h. Localizada na região do Paraíso, a Casa das Rosas receberá até 15 visitantes por hora. Visitas apenas por agendamento no site

casadasrosas.org.br.

Programação

Até o dia 29 de agosto, o público que visitar a Casa das Rosas encontrará a exposição Coestelário. A mostra é uma homenagem às vidas abreviadas pela pandemia em 2020. Por meio de “lápides” de poesia visual, ao modo das antigas estelas funerárias, que davam voz e imagem à pessoa querida que partiu, a mostra apresenta 70 estelas, em que o epigrama funerário se funde à imagem, num jogo de constelações.

A exposição, que conta com o apoio Companhia das Letras e da Artmosphère, reúne 70 poemas visuais criados pelo poeta Guilherme Gontijo Flores em parceria com o ilustrador Daniel Kondo. Aldir Blanc, Moraes Moreira, Olga Savary, Zuza Homem de Melo, Quino, Chica Xavier, Maria Alice Vergueiro e Aritana Yawalpit são alguns dos homenageados da exposição.

Os visitantes ainda poderão apreciar a exposição de longa duração “Estrutura explodida – vidobra de Haroldo de Campos” e conhecer ou rever o belo imóvel do museu, da década de 1930, quando o casarão no estilo clássico francês foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, onde seus herdeiros viveram até os anos 1980.

Serviço:

Exposição Coestelário

Artistas: Guilherme Gontijo Flores e Daniel Kondo . Curadoria: Luiz Gustavo Carvalho. Em exibição até o dia 29 de agosto . Classificação indicativa: livre

Exposição: Estrutura explodida – vidobra de Haroldo de Campos. Longa duração. Classificação indicativa: livre

A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura fica na Avenida Paulista, 37 – Paraíso próximo à estação Brigadeiro do metrô. Telefones: (11) 3285-6986 e 3288-9447. Entrada gratuita Site: www.casadasrosas.org.br.

O espaço

A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos é um museu dedicado à poesia, à literatura, à cultura e à preservação do acervo bibliográfico do poeta paulistano Haroldo de Campos, um dos criadores do movimento da poesia concreta na década de 1950.

Localizada em uma das avenidas mais importantes da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, o espaço realiza intensa programação de atividades gratuitas, como oficinas de criação e crítica literárias, palestras, ciclos de debates, exposições, apresentações literárias e musicais, saraus, lançamentos de livros, performances e apresentações teatrais.

O museu está instalado em um imponente casarão, construído em 1935 pelo escritório Ramos de Azevedo, que na época já tinha projetado e executado importantes edifícios na cidade, como a Pinacoteca do Estado, o Teatro Municipal e o Mercado Público de São Paulo.