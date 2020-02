Carnaval mobiliza mais de cinco mil profissionais da limpeza na cidade

Se no aniversário de São Paulo foram recolhidas 18 toneladas de resíduos deixadas nas ruas após os shows e eventos em homenagem à cidade, dá para imaginar como ficam as áreas por onde passam os blocos de Carnaval?

A Vila Mariana, na zona sul da capital, é uma das áreas que mais concentra programação, com quase 50 blocos carnavalescos, e que portanto também poderia enfrentar os resultados da folia.

Especialmente em tempos de chuvas fortes, em que a sujeira pode ser rapidamente levada para os bueiros e galerias, o objetivo da Prefeitura foi agilizar esse processo de limpeza, reduzindo também outros transtornos para a população.

A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) desenvolveu um plano completo para garantir a limpeza para o Carnaval 2020.

Em toda a cidade, quase 5 mil funcionários estão atuando, entre coletores, varredores, motoristas e ajudantes de serviços.

Pelo segundo ano consecutivo, a autarquia enviará 100% dos resíduos coletados durante a varrição para as duas Centrais Mecanizadas de Triagem da Prefeitura, a fim de reciclar o máximo possível. Uma delas é a Central Mecaniza de Triagem – CMT Carolina Maria de Jesus, que fica em Santo Amaro, na zona sul da capital e é operada pela concessionária Ecourbis Ambiental.

A EcoUrbis implanta contêineres nos pontos de concentração e dispersão dos blocos de carnaval que desfilam nas zonas sul e leste, para que os foliões descartem os seus materiais recicláveis (latinhas, garrfas de água, etc.) que depois são recolhidos e levados para a CMT.

Uma frota de 626 veículos, entre caminhões compactadores, veículos de lavagem e varredeiras mecanizadas também estão pelas ruas nos três finais de semana da folia. Para o descarte correto durante os eventos, os foliões contarão com um total de 5.858 equipamentos, entre Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), cestos aramados, papeleiras e contêineres (vidro, papel, metal e plástico).

“A operação de limpeza do Carnaval de Rua e Sambódromo é sempre uma grande festa. Nós preparamos tudo pensando no bem estar dos foliões que querem curtir toda a programação, assim como os trabalhadores que precisam das vias liberadas no dia seguinte. É gratificante ver a limpeza pós bloco, parece mágica, mas se trata de uma mega operação da organização do Carnaval”, comenta Edson Tomaz de Lima Filho – Presidente da Amlurb.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a cidade deve atrair cerca de 15 milhões de pessoas, entre 678 blocos e 717 desfiles. Houve investimento extra nos serviços de instalação de cestos aramados, PEV’s, lavagem das vias, varrição, coleta e destinação dos resíduos de vias públicas e sambódromo.

Na última edição do carnaval, a Amlurb recolheu cerca de 916 toneladas de resíduos, entre os dias 23 de fevereiro e 10 março de 2019, somando os desfiles de rua e Sambódromo do Anhembi. Foram reciclados aproximadamente 50% do total recolhido, ou seja, 458 toneladas. A expectativa para esse ano é de um aumento de 5% no volume.

Campanha Educativa

A fim de incentivar o descarte correto dos materiais recicláveis durante os blocos de rua e ajudar a produzir um carnaval mais consciente, foram instalados 247 Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) na cidade com frases educativas inspiradas em famosas marchinhas de carnaval: “Eí, você aí, joga o seu reciclável aqui!”, “Ó abre alas, que minha latinha vou reciclar!” e “Alô Folião! Embalagem no chão, não!”

Durante o primeiro fim de semana de Pré Carnaval, foram coletadas 205,1 toneladas de resíduos, em torno de 27 subprefeituras.