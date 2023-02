Carnaval? Hidrate-se

Temperaturas altas e muito gasto de energia. Para os folilões, Carnaval é tempo de curtir a folia pulando, dançando, caminhando, mesmo com o calor intenso. Ou seja: hidratar é imprescindível e claro que o melhor é recorrer a opções naturais e saudáveis.

Na região da Vila Mariana e Saúde, tem algumas boas pedidas para recuperar o fôlego. Além dos sucos, muita gente curte água de coco e açaí na tigela.

Um bom endereço é o bar Casa na Praia, que como o nome indica parece um restaurante beira mar. No cardápio, saladas, grelhados, omeletes e outras pedidas saudáveis. Mas, tem também as boas pedidas para hidratar, com vitaminas, sucos verdes, ginger sucos, smothies, açaís e cremes de frutas na tigela e água de coco.

Tem muitas possibilidades e misturas incríveis, como o suco de uva roxa com abacaxi e limão, ou o 5 Pós, com açaí, pó de guaraná, ginseng, marapuama, germe de trigo e catuaba!

A Casa fica na Rua Doutor Amâncio De Carvalho, 329. Telefone: 5082-5002.

Outro point que fica lotado no verão é o Posto do Açai, no Paraíso. O tradicional quiosque tem cremes que fazem sucesso para além do açaí, obviamente destaque principal da casa.

Os cremes de cupuaçu, abacate, frutas vermelhas, iogurte, banana e outros sabores são sucesso sempre. Tem também smothies de vários sabores e o açaí, carro chefe, tem até opção diet com colágeno.

Fica na Rua Vergueiro, 1694 – Vila Mariana.

Na mesma linha, mas com um jeitão meio carioca, outra pedida é o Madureira Sucos, que tem um amplo quiosque em pleno parque do Ibirapuera.

Tem bowls com cremes de frutas, água de coco, smothies, tudo para acompanhar várias opções em comidinhas saudáveis, entre saladas, lanches, omeletes e outros.

Um dos grandes sucessos da casa é a tigela que reúne pitaya e açaí.

Para repor as energias, a casa é famosa pelos sucos funcionais.

Abacaxi, hortelã, maçã, couve e água de coco são opção de um mix. Outro revigora com uma mistura de Maçã, Pepino, Salsão, Gengibre, Limão, Espinafre E Hortelã

O restaurante estará localizado próximo à Praça da Paz, com entrada pelo Portão 8, e funcionará de segunda a domingo, das 6h às 21h.