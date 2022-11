Carnaval de rua vai voltar

O carnaval de rua de São Paulo se tornou o maior do país e atualmente, além de manter muitos paulistanos curtindo a própria cidade, ainda atrai gente de todo país querendo participar dos blocos que se apresentam na cidade. Artistas como Daniela Mercury, Preta Gil, Alceu Valença, Elba Ramalho e vários outros destaques da música nacional estão nos blocos principais que costumam atrair milhares a pontos turísticos como o Ibirapuera.

Aliás, a região da Vila Mariana, na zona sul, é das principais em termos da folia nas ruas paulistanas. E não só por conta desses megablocos na região do Ibirapuera, mas também por conta de vários pequenos e diferenciados blocos. Tem bloco infantil, bloco especializado em jazz e muito mais. Só nessa região, foram mais de 40 blocos, em anos anteriores, com agenda espalhada por todo o mês de fevereiro.

Mas, em 2021 e 2022, não houve Carnaval de rua – apenas os desfiles oficiais das escolas de samba. Chegou a ser estudada a possibilidade de os blocos desfilarem em um Carnaval fora de hora, mas a ideia foi abandonada.

Para 2023, entretanto, a Prefeitura promete retomar os blocos. E já estão abertas as inscrições para os blocos interessados em participar do Carnaval de Rua 2023. Essa semana, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), abriu o formulário de manifestação de interesse para os blocos interessados em desfilar no Carnaval de Rua 2023. Os responsáveis devem se inscrever até o dia 20 de novembro acessando o site:carnavalderua.prefeitura.sp.gov.br/.

A SMC também abriu a inscrição para a Comissão Representativa dos Blocos de Carnaval. A Comissão atuará de maneira a ampliar e otimizar o diálogo da Prefeitura com os representantes de carnaval de rua da sociedade civil, fortalecendo o caráter democrático da maior festa popular do Brasil. Os interessados podem se inscrever, pelo mesmo site, até o dia 20.

Em 2023, a organização do Carnaval de Rua volta a ser coordenado pela Secretaria de Cultura. “O Carnaval é a maior manifestação de cultura popular do Brasil e no ano que vem São Paulo realizará a maior festa de sua história, a primeira após a pandemia”, afirma a secretária Aline Torres.

Outra novidade é o edital inédito de Premiação de Reconhecimento por Trajetória Cultural dos Blocos de Carnaval de Rua, com inscrições até o dia 22. Será destinado R$ 4 milhões para fomentar, ao todo, 300 blocos de rua. De modo a descentralizar e democratizar o acesso aos recursos públicos e apoiar a continuidade do carnaval na cidade de São Paulo, o edital eleva o nível cultural, profissional, social e econômico do Carnaval de Rua, ao promovê-lo como instrumento não só cultural, mas também de trabalho e empreendedorismo.

A terça-feira de Carnaval em 2023 vai cair em 21 de fevereiro, mas os blocos carnavalescos de rua costumam ter programação por quatro finais de semana seguidos.