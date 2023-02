Carnaval de rua terá mais de 30 blocos só na Vila Mariana

Foto: @ernnacost – Divulgação Pabllo Vittar

Só na região da Vila Mariana serão mais de 30 blocos. No total, foram confirmados 511 blocos por toda a cidade, para todos os gostos e públicos. Há blocos imensos, com mega atrações como Lexa, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Pocah e Michel Teló. Mas há também blocos infantis, outros bem específicos como banda da pífanos, blocos de marchinhas, axé, pagode, mpb… Vários têm intuito apenas de reunir a comunidade local…

A programação começa já no dia 11 de fevereiro, sábado, e se estende por 3 fins de semana. Para saber o horário, localização e estilo de cada bloco de rua, entre no site carnavalderua.prefeitura.sp.gov.br. A expectativa da Prefeitura é de que os blocos nas ruas vão novamente tornar o carnaval paulistano o maior do país, com 15 milhões de foliões.

Só na Vila Mariana, haverá vários destaques como o frevo do Galo da Madrugada, bloco do Chico César, Gretchen, Pabllo Vittar, Alceu Valença (Bicho Maluco Beleza)…

Em entrevista coletiva nesta quinta, o prefeito Ricardo Nunes detalhou o plano da Prefeitura para garantir organização, segurança e saúde, além de ações para evitar o trabalho infantil e o assédio.

A folia

A festa na cidade acontece nos dias 11 e 12 de fevereiro (pré-Carnaval), de 18 a 21 de fevereiro (Carnaval) e nos dias 25 e 26 de fevereiro (pós-Carnaval), com patrocínio oficial da AMBEV, que ganhou o edital de patrocínio pelo valor ofertado de R$ 25.629.600,58.

Ao todo, foram cerca de 670 desfiles cadastrados. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) registrou o cancelamento de 154 e apenas três desfiles ainda não foram publicados. A próxima lista está divulgada no Diário Oficial, dessa sexta-feira (03), e poderá sofrer alterações de última hora, como cancelamentos, mudanças de horários e de trajetos. Os blocos inscritos podem cancelar os seus desfiles até o dia 6 de fevereiro.

Blocos por região

A divisão por região/subprefeitura, até o momento, é a seguinte: na Zona Sul, um total de 102 desfiles, sendo 32 na Vila Mariana, 18 no Ipiranga, 17 em Santo Amaro, 15 no M’Boi Mirim, 8 na Capela do Socorro; 5 em Campo Limpo; 3 em Cidade Ademar; 3 no Jabaquara, 1 em Parelheiros.

Na Zona Oeste, são 145 desfiles, sendo 74 em Pinheiros, 47 na Lapa e 24 no Butantã. No Centro, o total é de 121 desfiles. Na Zona Norte, são 76 desfiles, sendo 21 em Santana/Tucuruvi, 18 na Freguesia do Ó, 15 na Casa Verde, 7 no Jaçanã, 7 em Pirituba, 5 na Vila Maria e 3 em Perus. Na Zona Leste, são 68 desfiles, sendo 16 na Mooca, 14 na Penha, 8 em São Miguel Paulista, 6 em Itaquera, 6 no Itaim Paulista, 6 em Cidade Tiradentes, 3 em Aricanduva, 3 em Ermelino Matarazzo, 2 em Guaianases, 2 na Vila Prudente, 2 em São Mateus, 2 em Sapopemba.

No circuito dos megablocos está a Av. Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera e Assembleia Legislativa, na área da subprefeitura de Vila Mariana. Também estão nesse circuito outras vias da cidade como a Rua da Consolação, Av. Luís Dumond Villares, Av. Brigadeiro Faria Lima, Av. Marquês de São Vicente, e R. Laguna.

Já nos circuitos de blocos grandes e médios estão a Av. Helio Pellegrino, R. Henrique Schaumann, Av. Paulo VI/Sumaré e Av. Ver. Abel Ferreira.

Neste ano, não haverá desfiles no Largo da Batata e nas avenidas Engenheiro Luiz Carlos Berrini e Tiradentes.

Destaques

No Pré-carnaval (10 a 12/02), destaque para o Monobloco, dia 12, na Vila Mariana; Bloco Domingo Ela Não Vai, dia 12, na Sé; e Bloco Modo Surto, com Luísa Sonza, dia 12, em Santo Amaro.

Durante o Carnaval, entre 18 e 21/02, desfilam pela Vila Mariana o bloco Agrada Gregos, dia 18, o Bloco da Pabllo, dia 19, e o Bloco Pinga Ni Mim (Villa Country), dia 20. Em Pinheiros: o Bloco das Gloriosas, dia 18; Bloco Bem Sertanejo, com Michel Teló, dia 19; e Bloco Filhos de Gil, dia 20. Na terça, 21, o Bloco da Pagu chega à Sé.

No Pós-carnaval (25 e 26/02), desfilam o BumbáBloco, dia 25, em Santana/Tucuruvi; o Bloco Que Casar Que Nada, dia 18, em Santo Amaro; Bloco Não era Amor era Cilada, em 26, em Pinheiros; e o Bloco da Pretta, dia 26, na Vila Mariana.

Durante o período do Carnaval de Rua, a Secretaria Municipal de Turismo programou uma ação de apoio ao turista em dois pontos de concentração de blocos: Ibirapuera e região central, próximo da Biblioteca Mário de Andrade.

A ação consiste em disponibilizar duas Centrais de Informação Turística (CIT) Móvel, que funcionam em vans. Nos locais, haverá, ao todo, 40 guias que atenderão ao público durante os oito dias de eventos, com informações sobre o próprio Carnaval e atrações turísticas da cidade…