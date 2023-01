Carnaval de rua terá 600 blocos

Ao todo, 670 blocos demonstraram interesse em desfilar no Carnaval de Rua 2023, durante o período de inscrições finalizado em novembro do ano passado.

A relação final deve ter em torno de 600 blocos, após análise dos critérios de viabilidade, e seis mega blocos.

Os blocos menores terão que encerrar o desfile até 18h e a dispersão deve acontecer até 19h. Já os megablocos terão uma hora a mais – a apresentação acaba 19h e a dispersão até 210h

Patrocínios

A Ambev será a parceira da Prefeitura de São Paulo no Carnaval de Rua 2023. A empresa apresentou uma proposta de R$ 25.629.600,58, um valor de R$100 mil a mais do que o mínimo proposto pelo edital, no pregão realizado na última quarta-feira (28). Maior Carnaval de Rua do Brasil, o evento ocupará as ruas da capital em fevereiro de 2023.

“Essa oferta de R$ 25,6 milhões foi superior ao que a gente havia proposto. Teremos um grande carnaval, tanto no sambódromo como na rua, bem estruturado, com muita participação e com o recurso privado nos auxiliando nisso”, destacou o prefeito Ricardo Nunes.

Neste ano, a novidade é que o patrocinador poderá divulgar até 10 marcas na festa. Ou seja, a empresa ganhadora não precisará se limitar a uma marca ou produto específico.

Blocos de Rua

Esse ano, a Prefeitura promoveu também um concurso entre os blocos, para a primeira Premiação de Reconhecimento por Trajetória Cultural dos Blocos de Carnaval de Rua. O edital teve por objetivo a apoiar e fortalecer os blocos de rua, além de reconhecer seu valor histórico e sua contribuição à consolidação da cultura do carnaval paulistano.

“Depois de dois anos sem colocar o bloco na rua, esse investimento de mais de R$4 milhões vem para apoiar e fortalecer o nosso carnaval, em especial os blocos regionais. Dessa forma, fazemos chegar o recurso para essa retomada ser uma folia completa”, declara a Secretária Municipal de Cultura Aline Torres.

Em dezembro passado, a Secretaria Municipal de Cultura divulgou o resultado de concurso para blocos de carnaval de ruaOs 300 blocos selecionados para serem premiados financeiramente estão listados em bit.ly/3GBmxNR

Sambódromo

Nos dias 11, 17, 18 e 19 de fevereiro, o sambódromo do Anhembi recebe os Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo. A primeira das cinco noites de evento é protagonizada pelas agremiações do grupo de Acesso 2. As arquibancadas têm entrada gratuita no dia 11 de fevereiro. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, sexta-feira e sábado, é a vez das 14 escolas do grupo Especial renovarem seu caráter multifacetado e artístico na pista. No dia 19 de fevereiro, domingo, as oito agremiações do grupo de Acesso 1 completam o espetáculo. A temporada encerra com o Desfile das Campeãs, no dia 25 de fevereiro.

Os ingressos para o Carnaval SP 2023 estão à venda pelo site www.clubedoingresso.com/carnavalsp ou nas bilheterias físicas no Carioca Club, em Pinheiros, e na Galeria do Rock – Loja 255, no centro de São Paulo

A Escola de Samba Barroca Zona Sul, com origem na Vila Mariana e atual barracão no Jabaquara, desfila na madrugada de 17 para 18 de fevereiro, 1h25