Carnaval de rua: mais de 600 desfiles em três fins de semana

Já no próximo fim de semana, dias 3 e 4 de fevereiro, vai ter Carnaval na cidade. Na verdade, pré-Carnaval, mas o fato é que os bloquinhos estarão nas ruas e haverá interdições de trânsito em toda sas regiões da cidade. No total, nos três fins de semana da folia, serão nada menos que 653 desfiles do Carnaval de Rua paulistano trajetos dos 653 desfiles do Carnaval de Rua paulistano, que tem se mostrado um sucesso já há uma década, atraindo turistas pra cidade. Estima-se que mais de 15 milhões de pessoas marquem presença nos desfiles, que são gratuitos, sem caráter competitivo, além de ser proibida a cobrança de abadás ou qualquer outra taxa dos foliões.

As listas parciais vêm sendo divulgadas desde 24 de outubro pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), responsável pela inscrição, com todos os trajetos, datas e horários, conforme foram aprovados pela Comissão. Além da inscrição, a SMSUB elaborou o Guia de Regras e é a responsável pelo planejamento e organização da festa de rua. A partir da definição do número de destiles, a secretaria faz a contratação de segurança, gradis, tapumes, banheiros químicos, limpeza, entre outros itens de infraestrutura.

Todos os trajetos foram analisados em conjunto com a Comissão Especial e tiveram seus itinerários aprovados pela Companhia de Engenharia de Trânsito e órgãos de segurança pública.

A festa nesse ano faz parte das comemorações pelos 470 anos da cidade de São Paulo. São oito dias de folia, que começa no primeiro final de semana de fevereiro e termina no dia 18 de fevereiro.

Vila Mariana

A região da Subprefeitura de de Vila Mariana é a segunda a concentrar maior número de blocos durante o período de Carnaval de Rua, perde apenas para Pinheiros, por conta da Vila Madalena.

Na Vila Mariana, há desde blocos pequenos, voltados até a estilos musicais diferentes – como a Banda de Pífanos que passa pelo Planalto Paulista, bloquinhos infantis na Vila Mariana mesmo, outros grupos de folia em Moema…

Mas, para além dessas iniciativas mais regionais, a Vila Mariana concentra os grandes shows do Carnaval de Rua, em frente ao Ibirapuera, na Praça do Monumento às Bandeiras, que atrai público imenso.

Outro ponto forte de concentração de grandes blocos na região é a Avenida Helio Pelegrino.

Na região do Jabaquara, haverá apenas 9 desfiles de Carnaval de rua, totalizando todos os três finais de semana da folia. E no Ipiranga serão 16, também considerando pré e pós Carnaval, além do período oficial.

Para quem circula pela cidade, é bom lembrar que outros pontos de grande circulação como a região central, Avenida São João, Ipiranga, Augusta e outros pontos também vão registrar várias interdições. E a Vila Madalena é a campeã do Carnaval de Rua com mais de 100 desfiles de rua na programação.

No site jornalzonasul.com.br é possível encontrar a planilha com a programação completa.

Prêmio

A Prefeitura lançou o concurso Prêmio Blocos de Carnaval de Rua Para a Cidade de São Paulo, que vai premiar 100 blocos com R$ 25 mil cada. A premiação total é de R$ 2,5 milhões. O edital visa apoiar e fortalecer os blocos de rua, além de reconhecer seu valor histórico e sua contribuição à consolidação da cultura do carnaval paulistano.

Entre os pré-requisitos, está a exigência de que o bloco tenha pelo menos dois anos de experiência no carnaval de rua da cidade de São Paulo. O prêmio será pago em parcela única, já descontada a tributação. A previsão de pagamento é até o final de fevereiro.

“Trata-se de um reconhecimento pela importância, pela contribuição cultural e econômica desses blocos para a nossa cidade. Faz parte da nossa política de estar sempre fortalecendo o Carnaval de Rua”, afirmou a secretária municipal de Cultura, Aline Torres.

O concurso eleva o nível cultural, profissional, social e econômico do carnaval de rua ao promovê-lo como instrumento de trabalho e empreendedorismo e é mais uma forma de descentralizar e democratizar o acesso aos recursos públicos e apoiar a continuidade do carnaval na cidade de São Paulo.