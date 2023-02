Carnaval de rua: confira o roteiro

Quer pular Carnaval em um mega bloco, ouvindo figuras de destaque como Alceu Valença, Anitta ou Chico César? Ou prefere um grupo pequeno, tranquilo, para curtir em família? Talvez sua opção seja algo ainda mais específico, como conhecer uma banda de pífanos, tocando marchinhas tradicionais.

Pois saiba que a Vila Mariana terá de tudo isso na programação dos três próximos fins de semana, no Carnaval de Rua.

No dia 11, por exemplo, tem a Banda da Turma do Funil, tocando marchinhas a partir das 14h e até 19h, com saída na Rua Agostinho Rodrigues Filho e outras vias próximas, na região da Avenida Onze de Junho.

No mesmo dia e horário, tem um bloco que investe mais em Samba, com saída da Rua Pelotas, 608. São os Amigos da Vila Mariana, ou seja, um grupo formado por moradores e lideranças comunitárias locais.

Na região do Ibirapuera, em frente ao Parque, vai ter Chico César das 10h às 15h (Avenida Pedro Alvares Cabral) e Alceu Valença (Praça Armando Salles de Oliveira) das 13h às 18h, ainda no sábado, 11.

No domingo, 12, o Bloco de Pífanos de São Paulo vai tocar marchinhas na região do Planalto Paulista, das 13h às 18h, com concentração na Alameda Guaicanans. O bloco sai por diversas ruas do bairro (Itacira, Indígnenas, Nhandú, Whitaker) e termina na Alameda dos Guatás.

No domingo, 12, destaque na região do Ibirapuera para o Monobloco, das 12h às 17h na Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras. O bloco foca na percussão, com repertório em MPB. A atração será trio de abertura da Maria Rita, que tamnbém se apresenta na região com o Bloco da Maria, das 11h às 16h

No próximo sábado, 18, para quem busca um bloco menor, a dica é conferir o bloco Siga La Pelota, que se concentra às 11h na R. Dr. Nicolau de Sousa Queirós, 520 e desfila até 16h na mesma via com foco na MPB.

Já para quem quer uma grande folia, a opção pode ser o Bloco Agrada Gregos, que desfila das 13h às 18, com concentração na Av. Pedro Álvares Cabral, passando pela área Obelisco e Monumento às Bandeiras. O estilo do bloco, que conta com a Rainha Gretchen e convidados, é Pop.

Já no domingo, 19, destaque para o Bloco da Pabllo, que estará na mesma região do Ibirapuera das 13h às 19h, com concentração na Av. Pedro Álvares Cabral, percorrendo a área entre Obelisco e Monumento às Bandeiras. Pabllo Vittar e convidades comandam o show com estilo Pop.

No fim de semana do Carnaval oficial, aliás, também haverá blocos nos dias 20 e 21, segunda e terça.

Para conferir a programação completa, visite carnavalderua.prefeitura.sp.gov.br