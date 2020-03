Capital já tem mais de 50 mortes por Coronavírus

Ela começou a tocar piano aos quatro anos e aos sete já cantava. Agora, aos 64, era regente do Coral Paulistano do Theatro Municipal. A linda trajetória de Naomi Munakata, entretanto foi interrompida ontem, dia 26, vítima do Coronavírus. Ela estava internada no Hospital Alemão Osvaldo Cruz, no Paraíso. “Deu entrada no dia 16 no pronto atendimento com sintomas de insuficiência respiratória grave, sendo internada na unidade de terapia intensiva.

Tinha 64 anos e apresentava comorbidades que resultaram na evolução desfavorável do quadro clínico”, destacou o hospital em nota.

Naomi foi uma das nove pessoas que morreram na capital só nessa quinta-feira, 26, vítimas de complicações da Covid 19. Morreu também um paciente em Ribeirão Preto, no Interior Paulista. São já 58 mortes em todo o Estado, mais de 53 delas na capital que já beira 900 registros da doença.

Vale dizer que a maioria dos óbitos está sendo registrada em hospitais particulares – apenas 3 mortes foram registradas em hospitais públicos, por enquanto.

Crescimento

O número de óbitos por coronavírus no estado de São Paulo cresceu 163,6% em apenas quatro dias. Se no último domingo havia o registro 22 pessoas mortas pela covid-19, hoje são 58. O balanço foi divulgado na noite de hoje (26) pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Segundo a secretaria, além de crescer em números, o novo coronavírus está também avançando para outras regiões do estado. No último domingo, apenas a capital registrava mortos por coronavírus. Mas hoje foi registrada a primeira morte no interior paulista, fora da Grande São Paulo, no município de Ribeirão Preto, de um jovem de apenas 36 anos, que tinha comorbidade.

Nas 24h antes da publicação desta matéria (26) foram notificados dez óbitos. Sete deles são homens, de 36, 63, 73, 76, 80, 86 e 92 anos. E três são mulheres, de 64, 77 e 77 anos.

Pacientes graves

O número de pacientes internados em estado grave em unidades de terapia intensiva também cresceu, passando de 54 pessoas para 84 hoje (26). Até agora, São Paulo registra 1.052 confirmações para a coronavírus no estado.

Em todo o Brasil, 77 pessoas morreram por complicações do novo coronavírus.

Naomi Munakata

A morte da regente do Coral Paulistano, a maestrina Naomi Munakata, foi confirmada pelo Theatro Municipal de São Paulo. Pela redes sociais, o Theatro Municipal divulgou nota apontando que “a música perde um talento extraordinário e nós perdemos uma grande amiga”.

Por meio de nota, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também lamentou a morte da maestrina. “Uma das mais importantes regentes brasileiras, Naomi foi também regente titular do Coro da Osesp durante duas décadas, com reconhecimento internacional. Era um orgulho para a prefeitura de São Paulo tê-la como colaboradora”.

Nas redes sociais, a maestrina vinha publicando posts de alerta para os perigos do novo coronavírus, dias antes de sua internação.

Trajetória

Munakata começou a estudar piano com apenas quatro anos de idade e a cantar aos sete, no coral regido por seu pai, Motoi Munakata. Estudou violino, harpa e formou-se em composição e regência em 1978 pela Faculdade de Música do Instituto Musical de São Paulo.

Orientada por Hans Joachim Koellreutter, complementou sua formação com estudos de regência, análise e contraponto. Como bolsista da Fundação Vitae, estudou na Suécia com o maestro Eric Ericson e, em 1986, foi contemplada com uma bolsa de estudos para aperfeiçoar-se em regência na Universidade de Tóquio.

Foi diretora e professora da Escola Municipal de Música de São Paulo, diretora artística e regente do Coral Jovem do Estado, regente-assistente do Coral Paulistano e professora na Faculdade Santa Marcelina e na Faculdade de Artes Alcântara Machado (FAAM).