Capital já registra mais de 40 mortes por Coronavirus

Oito novos óbitos resultantes do novo coronavirus foram registrados na Grande São Paulo entre terça, 24, e quarta, 25. Em boletim atualizado no início da noite dessa quarta, 25, a Secretaria de Estado da Saúde informou que um total de 48 óbitos relacionados a COVID-19 já foram registrados no Estado, até agora o mais atingido do país pela doença. .

Seis deles são homens, com idades de 72, 75, 82, 80, 70 e 98 anos) e duas são mulheres, de 87 e 52 anos, sendo que esta última tinha comorbidades.

Na segunda-feira (23), oito óbitos haviam sido confirmados, desde domingo: seis homens (33, 68, 75, 76, 77, 78 anos) e duas mulheres (80 e 88 anos). O paciente de 33 anos tinha comorbidades, condição que, assim como no caso dos idosos, configura grupo de risco.

Entre segunda e terça, foram dez mortes: seis homens (71, 75, 79, 80, 89 e 93 anos) e quatro mulheres (48, 65, 84 e 85 anos).

A mulher de 48 anos tinha comorbidades e era de Vargem Grande Paulista. As outras cidades da Grande São Paulo com registro de óbitos foram Guarulhos (mulher, 85 anos), Taboão da Serra (mulher, 84) e Osasco (homem, 79). Pessoas com comorbidades e idosos configuram grupo de risco.

Entre o total de mortes registradas até essa quarta, 45 ocorreram em hospitais privados e três em hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde). O Estado também registra 862 casos confirmados – a absoluta maioria deles, 722, também na capital.

O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) foi informado pela Prefeitura de Osasco quanto à retificação do município de residência de um idoso de 79 anos, que foi informado no boletim de ontem e teve diagnóstico de COVID-19. Familiares esclareceram que ele residia na Capital e que o preenchimento no serviço notificador foi feito equivocadamente com endereço de Osasco, onde residem familiares. O CVE já solicitou à Prefeitura de São Paulo a retificação da notificação.

Veja a lista de casos confirmados por município

BARUERI: 1

CAIEIRAS: 1

CAMPINAS: 4

CARAPICUÍBA: 2

COTIA: 6

EMBU DAS ARTES: 1

FERRAZ DE VASCONCELOS: 1

GUARULHOS: 5

HORTOLÂNDIA: 2

IRACEMÁPOLIS: 1

JAGUARIÚNA: 1

JUNDIAÍ: 1

MAUÁ: 2

MOGI DAS CRUZES: 4

OSASCO: 3

POA: 1

RIBEIRÃO PIRES : 1

RIO CLARO: 1

SANTANA DE PARNAÍBA: 4

SANTO ANDRE: 17

SÃO BERNARDO DO CAMPO: 13

SÃO CAETANO DO SUL: 16

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: 1

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS : 2

SÃO PAULO: 722

SÃO SEBASTIÃO : 2

SUZANO: 1

TABOÃO DA SERRA: 1

TAUBATÉ: 1

VALINHOS: 1

Exterior : 33

Outros Estados: 10

Total Geral: 862