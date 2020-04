Capital de São Paulo já registra mais de 550 óbitos por Covid-19

Atualmente, de acordo com dados divulgados pelo Estado de São Paulo, a capital registra 558 óbitos em decorrência do novo coronavírus. A doença já alcançou 11.043 casos confirmados e um total de 778 óbitos, de segunda-feira(13) até o dia de hoje (15) foram registradas mais de 190 mortes em todo o estado.

O número acumulado desde a primeira confirmação de caso em SP (25 de fevereiro) já é maior do que o total de vítimas de H1N1 no primeiro ano dessa pandemia, em 2009. Foram 585 mortes por esse tipo do vírus Influenza e 8.663 casos.

Pelo segundo dia consecutivo, SP tem um pico de internações de confirmados para COVID-19, com mais de 2,2 mil pacientes assistidos em hospitais. São 1.132 em leitos de UTI e 1.200 em enfermarias.

No total já são 199 cidades com pelo menos um caso e com o acréscimo de 16 cidades de ontem para hoje São Paulo já soma 65 municípios com óbitos em decorrência da Covid-19. Para verificar os dados detalhados de casos confirmados e óbitos, acesse: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Entre as vítimas fatais, estão 351 homens e 257 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes.