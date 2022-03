Capital combate desperdício de alimentos. Participe

Se a fome ainda é uma triste realidade moderna e que se agrava em tempos de crises econômicas, a situação ficou ainda mais crítica com a pandemia de Covid 19. Com aumento dos preços e perda de empregos ou renda, muitas famílias passaram a enfrentar escassez constante de alimentos, inclusive na maior metrópole do país.

Por conta disso, a Prefeitura da capital paulista tem promovido diversas ações de conscientização contra o desperdício de alimentos. Em feiras livres, por exemplo, tanto o cliente quanto os feirantes são sensibilizados para o consumo consciente, evitar o descarte de alimentos em boa qualidade e para encaminhamento correto dos resíduos.

Há inclusive um programa de coleta dos resíduos deixados por feirantes para compostagem em pátios especiais da Prefeitura. Os profissionais deixam os resíduos em sacos especiais que são direcionados aos pátios, onde são transformados em adubo.

Banco de alimentos

Outro programa é o Banco de Alimentos, que tem como objetivo adquirir produtos da agricultura familiar, arrecadar itens das indústrias alimentícias, redes varejistas e atacadistas que estão fora dos padrões de comercialização, mas sem restrições de caráter sanitário para o consumo. Esses alimentos são doados às entidades assistenciais, previamente cadastradas.

A equipe do Banco de Alimentos recepciona, seleciona, separa e analisa a qualidade dos produtos e os entregam às entidades assistenciais.

Além das doações dos parceiros, o Banco de Alimentos recebe parte da doação arrecadada pelo Programa Municipal de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos, responsável pela coleta de frutas, legumes e verduras nas feiras livres e mercados municipais da cidade, em boas condições de consumo, mas que seriam descartadas por não possuir valor comercial.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, empresa ou órgão público pode se tornar um doador. O Banco de Alimentos está localizado na Rua Sobral Júnior, 264 – Vila Maria / zona norte, disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Para mais informações, ligue nos telefones (11) 2207-8770, (11) 97198-7895 ou pelo e-mail: bancodealimentos@prefeitura.sp.gov.br

Nova lei

Outra novidade recente no combate ao desperdício de alimentos foi a aprovação e sanção de um Projeto de Lei que dispõe sobre a doação de excedentes de alimentos pelos estabelecimentos dedicados à produção e fornecimento de refeições.

O texto autoriza os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, inclusive alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas para o consumo, doarem os excedentes de alimentos não comercializados e que ainda estejam em condições de consumo.

Estão autorizados a receber a doação de alimentos as pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade. Os alimentos deverão estar dentro do prazo de validade e observadas às condições de conservação especificadas pelo fabricante; Não tenham comprometidas sua integridade, segurança sanitária e suas propriedades nutricionais mantidas.