Campanha de vacinação no terminal Jabaquara da EMTU/SP

O Governo do Estado de São Paulo liberou a vacinação contra a gripe na última semana para pessoas de todas as faixas etárias. A medida foi definida visando a proteção da população contra o vírus Influenza, reduzindo o número de pacientes com sintomas respiratórios na rede de saúde de SP.

Na próxima semana, segunda (13) e sexta-feira (17), passageiros do Terminal Metropolitano Jabaquara poderão tomar a vacina contra a gripe provocada pelo vírus influenza. Das 9h às 13h, seis profissionais da Unidade de Vigilância em Saúde (UVIS) Jabaquara/Vila Mariana estarão à disposição para imunizar a população.

Essa vacina não protege a pessoa da contaminação do novo coronavírus, mas pode facilitar o diagnóstico da doença. Quem for imunizado elimina a possibilidade de contágio de diversos vírus influenza e que provocam sintomas parecidos com os da Covid-19.

Para a segurança dos passageiros, foram desenhadas linhas no chão na Plataforma A para que todos na fila estejam a uma distância segura de 1,5m. Os profissionais de saúde da UVIS usarão máscaras e os totens de álcool gel estarão disponíveis para a higienização das mãos.

Segundo o Ministério da Saúde, até junho deste ano foram registrados em todo o país 2.085 casos de Síndrome Respiratória Aguda por vários tipos de vírus influenza (gripe), que resultaram em 277 mortes.

Serviço

Evento – Vacinação contra Influenza e outras doenças

Data: dias 13 (segunda-feira) e 17 de julho (sexta-feira)

Horário: 9h às 13h

Local: Terminal Metropolitano Jabaquara – Plataforma A

Endereço: Rua Nelson Fernandes, s/nº – Jabaquara – São Paulo