Câmara retoma sessões

Na tarde desta quinta-feira (2/2), os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo participaram da segunda Sessão Plenária deste ano. Chamados para discursar seguindo uma ordem preestabelecida, parlamentares falaram sobre questões que afetam a vida da população da capital e de ações previstas para solucionar problemas da cidade. A sessão de hoje foi presidida pelo 1° vice-presidente da Casa, o vereador Xexéu Tripoli (PSDB).

Um dos pontos tratados na sessão foi a zeladoria, atividade da Prefeitura responsável pela manutenção e limpeza de áreas públicas. Durante o debate, vereadores cobraram melhorias, e também destacaram o trabalho feito pelo governo municipal para manter a organização da cidade.

De acordo com o líder do governo na Casa, vereador Fabio Riva (PSDB), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) conhece os problemas da capital e tem exigido empenho dos subprefeitos. “O Ricardo é incansável em cobrar dos seus secretários e subprefeitos a zeladoria da cidade de São Paulo”.

Riva ressaltou a visibilidade que Nunes teve nas redes sociais e na imprensa por cobrar publicamente a limpeza da capital paulista. “Falando sobre a indignação do prefeito ao percorrer a cidade e ver alguns bueiros que estavam sujos por falta de zeladoria. O prefeito repreendeu publicamente. O vídeo foi espalhado por várias redes sociais e vários canais de televisão”.

O líder do governo também rebateu algumas críticas recebidas de vereadores e lembrou que todos os parlamentares devem fiscalizar o município, bem como sugerir medidas para solucionar os problemas. “O papel do Parlamento, além de fiscalizar, é fazer as propostas para que possamos melhorar cada vez mais o serviço público”.

Outro parlamentar que subiu à tribuna do Plenário para discutir o trabalho da atual gestão do município foi o vereador Dr. Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE). Ele reconhece que há problemas, porém reforçou que existem ações previstas no Orçamento deste ano para enfrentar os desafios. “Foi criado o Fundo de Combate à Fome pela primeira vez na cidade de São Paulo, com mais de R$ 190 milhões. Tivemos também um aporte de R$ 50 milhões para o PopRua (População em Situação de Rua) e teremos o maior programa habitacional já visto na história da cidade”.

Líder da bancada do PT na Câmara, o vereador Senival Moura (PT) também se posicionou sobre questões que envolvem a administração da capital. Ele entende que o trabalho de zeladoria não tem agradado. “Falta fazer um punhado de coisas sob o ponto de vista da zeladoria, como a capinagem, a limpeza e o que vocês imaginarem”.

Senival chamou a atenção ainda para a necessidade de manutenção nas regiões periféricas. “As chuvas dos últimos dias e que vêm caindo já há um certo tempo demonstraram isso no último fim de semana, especialmente na região do Alto Tietê (zona leste da capital)”.

Já o vereador Reis (PT) cobrou mais estrutura nas Subprefeituras para atender às demandas da cidade. Segundo o parlamentar, a Prefeitura tem que abrir novos concursos públicos para contratar mais profissionais e aumentar a fiscalização. “Falta gente para fiscalizar. Não tem engenheiros, não tem geólogos, não tem arquitetos. Ora, se não tem funcionários, como vai ver se o bueiro está entupido ou não? Como vai ver se a rua está esburacada ou não?”.

Carnaval

O Carnaval de 2023 foi outro assunto debatido na sessão. O vereador Bombeiro Major Palumbo (PP) condenou algumas notícias falsas que têm se espalhado dizendo que haverá violência policial durante as folias de rua na capital. Palumbo defendeu as instituições militares, às quais chamou de democráticas.

“Não vamos atacar a Polícia Militar, porque ela vai atuar bastante no Carnaval. Ela vai prender quadrilhas especializadas em roubos de celular, vai defender as mulheres, os homens e (a população) LGBT, vai defender todo mundo. Ela trabalha para servir e proteger. Não vamos ficar com esse estereótipo, espalhando fake news sobre a violência policial e principalmente com essa predisposição. Nós (Polícia Militar) não somos assim”.

Próxima sessão

A próxima Sessão Plenária está convocada para terça-feira (7/2) da semana que vem, às 15h. A Câmara Municipal de São Paulo transmite a sessão, ao vivo, por meio do Portal da Câmara, no link Plenário 1º de Maio, do canal do Legislativo paulistano no YouTube e do canal 8.3 da TV aberta digital (TV Câmara São Paulo).

Fonte: Câmara Municipal