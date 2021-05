Câmara pode criar Subprefeitura Cursino

A Subprefeitura do Ipiranga é responsável pela atuação em três diferentes distritos municipais: Ipiranga, Sacomã e Cursino. No total, se estende por 37,5km2, com população aproximada de 430 mil habitantes. Mas, esses três distritos têm realidades diferentes e, agora, um projeto de lei tramita na Câmara Municipal com o objetivo de criar uma nova Subprefeitura – do Cursino.

O PL (Projeto de Lei) 112/2021, de autoria do vereador Aurélio Nomura (PSDB), cria a Subprefeitura Cursino e altera os limites territoriais da Subprefeitura Ipiranga.

De acordo com o projeto, a alteração vai trazer mais qualidade de vida aos munícipes, uma vez que serviços como zeladoria, por exemplo, serão melhorados, além de reorganizar o espaço urbano e trazer maior eficiência no atendimento da população dos respectivos bairros.

Dessa forma, a Subprefeitura do Ipiranga ficaria com o roteiro histórico do Museu do Ipiranga, Parque da Independência, Museu de Zoologia e área comercial focada na Avenida Nazaré e proximidades.

Já a nova Subprefeitura teria um roteiro mais verde, com Parque Zoológico, Zoo Safári, Jardim Botânico e Instituto de Botânica, Parque do Estado, Parque Cientec, São Paulo Expo, Centro Paralímpico Brasileiro. O trajeto comercial do bairro teria como principais vias a própria Cursino e também a Avenida Ribeiro Lacerda – nas promidades do Plaza Sul Shopping, que seria ainda sede de cinemas para a área da nova subprefeitura.

A região da nova Subprefeitura seria servida pela estação Santos Imigrantes da Linha 2 – Verde do metrô, praticamente em sua divisa com os distritos Vila Mariana e Ipiranga, junto à Avenida Ricardo Jafet. A Subprefeitura do Ipiranga teria sua área total reduzida para os 11,36 km2 do próprio Ipiranga e 14,8km2 do Sacomã. A área da nova Subprefeitura do Cursino é praticamente idêntica à do Ipiranga: 11,38km2.

A definição dos limites garante que a Subprefeitura Ipiranga e a futura Subprefeitura Cursino administrem áreas territoriais aproximadas, sendo que o limite da Subprefeitura Cursino começaria na confluência da Av. Dr. Ricardo Jafet com a Rua Vergueiro, seguindo pela Av. Prof. Abraão de Moraes, continuando pela Rodovia SP-160, margeando o Parque do Estado até a Rua Alfenas, seguindo pela Av. Curió, Av. Água Funda, Av. do Taboão, até encontrar a Rodovia SP-150, seguindo por esta Rodovia até a Rua Vergueiro, finalizando no ponto inicial.

Outro diferencial da nova Subprefeitura seria o fato de ter em sua área um bairro exclusivamente residencial – o Jardim da Saúde, onde há restrições para o funcionamento do comércio e proibição da construção de edifícios.

Com a criação da nova Subprefeitura, seria também facilitado o acesso de moradores e comerciantes locais à sede da subprefeitura, que teria que ser instituída no bairro. A Subprefeitura do Ipiranga, atualmente, tem sua sede na Rua Lino Coutinho, em um prédio histórico. Ainda não há previsão de onde seria estabelecida a sede da nova Subprefeitura.

Entre os bairros que passariam a ser atendidos pela Subprefeitura do Cursino estão Vila Gumercindo, Jardim da Saúde, Água Funda, Vila da imprensa, Jardim Clímax e outros.