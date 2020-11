Câmara de vereadores terá mudanças

Nomes tradicionais como Mario Covas Neto, Adriana Ramalho, Gilson Barreto e Police Neto não se reelegeram. Outros chegam para compor um novo cenário – como o ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que tem forte atuação no Jabaquara. A Câmara Municipal traz mudanças em sua composição para o próximo mandato, embora ainda mantenha algumas características na correlação de forças.

PT e PSDB mantiveram as maiores bancadas, mas perderam representantes. O PT caiu de 9 para 8 representantes e o PSDB foi de 11 para também 8. Já o Psol triplicou sua bancada – foi de duas para seis cadeiras – e se torna a terceira força no parlamento, ao lado do DEM, com o mesmo número.

A cláusula de barreira que valeu pela primeira vez esse ano, resultou na pulverização de outros partidos – dessa vez, diferente de outras eleições, para eleger representantes cada partido tinha que ter sua própria votação expressiva. Antes, a conta era feita a partir do total de votos da coligação de apoio a cada candidato a prefeito, o que facilitava a vitória de alguns nomes bem votados mas que integravam partidos pouco votados.

A divulgação oficial completa pode ser conferida no site do TSE .

A composição prevê um provável apoio de 25 nomes dos 55 que compõem a Câmara caso seja eleito em segundo turno o atual prefeito Bruno Covas (PSDB). Já Guilherme Boulos (PSol), caso eleito, deve contar com apoio dos 8 representantes do PT além de seus próprios 6 representantes, totalizando 14 votos. Ou seja, nenhum deles terá apoio automático da maioria e deverá negociar para aprovar projetos.

Da região, destaque também para a reeleição de Aurélio Nomura (PSDB) e George Hato (MDB). Ainda atuantes na zona sul paulistana, estão os irmãos Jair e Arselino Tatto (PT), Celso Gianazzi (PSol), Milton Leite (DEM), Rodrigo Goulart (PSD) e Marcelo Messias (MDB).

Esse mandato ainda terá a participação de um homem trans, Thammy Miranda, que teve a expressiva votação de 43.297 eleitores; uma mulher trans: Erika Hilton, a mais votada do Psol, com o também expressivo apoio de 50.477 eleitores; e uma travesti intersexo, Carolina Iara, integrante da Bancada Feminista, também do Psol, que totalizou 46.242 votos.

Confira a provável composição:

PT (Vagas: 8)

EDUARDO SUPLICY

DONATO

ALESSANDRO GUEDES

JAIR TATTO

JULIANA CARDOSO

SENIVAL MOURA

ALFREDINHO

ARSELINO TATTO

PSDB (Vagas: 8)

RUTE COSTA

EDUARDO TUMA

JOÃO JORGE

CARLOS BEZERRA JR.

TRIPOLI

AURÉLIO NOMURA

FABIO RIVA

SANDRA SANTANA

PSOL (Vagas: 6)

ERIKA HILTON

SILVIA DA BANCADA FEMINISTA

LUANA ALVES

CELSO GIANNAZI

TONINHO VESPOLI

ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO

DEM (Vagas: 6)

MILTON LEITE

ELI CORRÊA

ADILSON AMADEU

DRA SANDRA TADEU

RICARDO TEIXEIRA

MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO

REPUBLICANOS (Vagas: 4)

ANDRÉ SANTOS

SANSÃO PEREIRA

ATILIO FRANCISCO

SONAIRA FERNANDES

MDB (Vagas: 3)

DELEGADO PALUMBO

GEORGE HATO

MARCELO MESSIAS

PSD (Vagas: 3)

FELIPE BECARI

RODRIGO GOULART

EDIR SALES

Podemos (Vagas: 3)

ELY TERUEL

DR MILTON FERREIRA

DANILO DO POSTO DE SAÚDE

Patriota (Vagas: 3)

FERNANDO HOLIDAY

RUBINHO NUNES

MARLON DO UBER

PL (Vagas: 2)

THAMMY MIRANDA

ISAC FÉLIX

Novo (Vagas: 2)

JANAÍNA LIMA

CRIS MONTEIRO

PSB (Vagas: 2)

CAMILO CRISTOFARO

ELISEU GABRIEL

PP (Vagas: 1)

FARIA DE SÁ

PSL (Vagas: 1)

RINALDI DIGILIO

PSC (Vagas: 1)

GILBERTO NASCIMENTO JR

PV (Vagas: 1)

ROBERTO TRIPOLI

PTB (Vagas: 1)