Calendário de vacinação avança, mas agora é necessário apresentar comprovante de residência

Começa nessa sexta-feira (28), a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da saúde acima de 18 anos. Estagiários de saúde cursando o último ano, conforme categorias anunciadas pelo PMI, também serão imunizados. Também já podem ser vacinadas as pessoas de 40 a 44 anos com comorbidades e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

É importante apontar que, agora, quem for tomar a primeira dose da vacina deve apresentar comprovante de residência da capital.

Assim como os demais grupos contemplados na imunização, este público poderá ser imunizado nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMA/UBS Integradas e nos oitos mega postos implantados na cidade. Quem precisar tomar a segunda dose deve procurar uma das UBSs da cidade. Para primeira dose serão utilizados os imunizantes da Pfizer e da Oxford/AstraZeneca.

Os profissionais de Saúde devem apresentar documento do Conselho de Classe ou comprovante de profissão (certificado ou diploma) e também um comprovante de residência da capital.

Nesta fase da campanha são priorizados médicos, enfermeiros/técnicos auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas/terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, técnicos de laboratório que façam coleta de RT-PCR SARS-CoV2 e análise de amostra de Covid-19, farmacêuticos, técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física e médicos veterinários.

A SMS recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

Na próxima terça-feira, 1º de junho, iniciará a vacinação dos aeroviários do Aeroporto de Congonhas e Campo de Marte. Estes profissionais devem procurar algum posto de referência ou UBS mais próxima para a imunização.

Também a partir desta sexta-feira, 28, dois novos mega postos estarão em funcionamento na Capital, das 8h às 17h, para atender a demanda de vacinação. Para conferir todos os endereços, visite nosso site: jornalzonasul.com.br

Em junho, comorbidades

e deficiências

No mês de junho, o Governo de São Paulo vai concluir a vacinação de todas as pessoas com comorbidades e com deficiência entre 18 e 59 anos de idade.

O calendário com a data de início de vacinação para cada grupo desta faixa etária será divulgado nos próximos dias, levando em consideração as entregas de vacinas do Ministério da Saúde.

Em julho, professores e

pessoas de 55 a 59 anos

Para julho, está projetado o início da vacinação contra a COVID-19 das pessoas de 55 a 59 anos e dos profissionais da educação de 18 a 46 anos, para a retomada das atividades presenciais em sala de aula no segundo semestre. Para isso, o Estado de São Paulo dependerá da efetividade do envio de quantitativos de vacina pelo Ministério da Saúde.

De 1 a 20 de julho, o Governo do Estado pretende vacinar pessoas de 55 a 59 anos, e de 21 a 31 de julho, imunizar os profissionais da educação de 18 a 46 anos, com 1,7 milhão de pessoas estimadas desse público em todo o Estado.

Em agosto, de 45 a 54 anos

Essa semana, foram anunciadas as próximas etapas de vacinação no Estado. Embora o governador João Doria continue afirmando que todos os brasileiros de São Paulo serão vacinados até 31 de dezembro de 2021.

“No período de 2 a 16 de agosto, serão vacinadas as pessoas entre 50 e 54 anos. E, a partir do dia 17 de agosto, começaremos a vacinação das pessoas entre 45 e 49 anos, um público total de 3,6 milhões de pessoas”, disse Doria.

A Coordenadora Geral do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, ressaltou que a Secretaria de Estado da Saúde já solicitou ao Ministério da Saúde mais doses de vacinas para completar a imunização deste novo público-alvo.