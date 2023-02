CAISM tem nova enfermaria

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) inaugurou a nova sede da enfermaria do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental – Vila Mariana (Caism VM), gerido desde 2018 por um convênio tripartite entre Secretaria de Estado da Saúde, Unifesp e Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). Após passar por obras de readequação e revitalização, o novo ambiente tem capacidade para internação de 21 pacientes, com leitos masculinos e femininos.

A reforma da enfermaria faz parte de um projeto inovador de reorganização e modernização da unidade, que atende integralmente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O espaço está disponibilizado para internações breves e eficazes na resolução de crises, funcionando de maneira integrada aos serviços extra-hospitalares da rede pública de saúde. O planejamento arquitetônico da unidade permitiu aliar aspectos de segurança para os(as) usuários(as) do serviço, com ampliação dos espaços para as atividades terapêuticas e elementos de maior conforto e bem-estar.

“O objetivo de uma internação psiquiátrica é salvar vidas. Em uma situação de emergência, é preciso que se tenha a estrutura adequada e profissionais capacitados(as) para oferecer ao(à) usuário(a) a complexidade de cuidado de que ele(a) necessita. Ver essa enfermaria pronta, atendendo os(as) usuários(as) com excelência, traz muito orgulho para todos nós da equipe do hospital”, diz o diretor da unidade, Elson Asevedo, responsável por conduzir a cerimônia de inauguração. Para Jair de Jesus Mari, chefe do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp), “a nova enfermaria pode oferecer dignidade aos(às) pacientes SUS, com espaço adequado, além de equipe qualificada para o atendimento por meio dos diversos programas especializados na área da saúde mental”.

Os detalhes com relação aos trabalhos possibilitados no novo espaço, como criação de grupos terapêuticos e intervenções individuais, construção e planejamento de projeto terapêutico, além de articulações em rede e intersetoriais, foram dados pela coordenadora da enfermaria de psiquiatria do Caism, Maria Angélica Torneli Ribeiro. “Tudo feito com equipe formada por profissionais diversos para garantir uma internação psiquiátrica moderna e especializada”.

Parcerias relevantes

Ao ressaltar a importância de parcerias como a realizada no Caism, o presidente da SPDM, Ronaldo Laranjeira, lembrou da longa tradição que Unifesp e SPDM têm no cuidado com as pessoas, “o que nos traz imenso orgulho. Por isso, a inauguração da nova sede da enfermaria é muito significativa não só para as entidades envolvidas, como também para toda a cidade de São Paulo, em mais um espaço que conta com o que há de melhor na medicina brasileira”.

O orgulho pelo momento foi igualmente citado pela reitora pro tempore da Unifesp, Raiane Assumpção, que também fez questão de enaltecer a parceria entre Unifesp, SPDM e governo, por meio da Secretaria Estadual da Saúde. “A parceria é muito importante para garantirmos uma estrutura como essa da nova enfermaria, que possibilitará cumprirmos a nossa missão de pesquisa, formação e promoção e assistência à saúde para a sociedade”.

Presente na cerimônia de inauguração da nova sede da enfermaria do Caism, Eleuses Paiva, secretário estadual da Saúde, aproveitou o uso da palavra para revelar a importância do espaço reformado para a cidade. “A saúde representa um grande desafio e a saúde mental representa um desafio ainda maior. Esse será um dos focos do nosso governo e para isso, é fundamental que nossos cidadãos e cidadãs possam contar com espaços como esse, onde sabemos que pacientes serão bem atendidos(as)”.

O evento contou ainda com as presenças de Soraya Smaili, reitora no período 2013 a 2021, e Marcos Pacheco de Toledo Ferraz, reitor no período 2008 a 2009, Ary Gadelha de Alencar Araripe Neto, vice-chefe do Departamento de Psiquiatria da EPM/Unifesp, Fulvio Scorza, diretor da EPM/Unifesp, Ramiro Anthero de Azevedo, diretor do Campus São Paulo, Alexandre Pazetto Balsanelli, diretor da EPE/Unifesp, além de Nacime Salomão Mansur, superintendente do Hospital São Paulo (HSP/HU Unifesp).

