CAISM: convênio renovado

O convênio do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (CAISM), na Vila Mariana, foi renovado.. Fruto de uma parceria estratégica firmada entre a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a partir do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp), a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o convênio prevê recursos de custeio no montante total de 11 milhões e 340 mil reais, a ser repassado em parcelas mensais estimadas no valor de 945 mil reais pela secretaria, tendo como objeto o desenvolvimento de ações e serviços acadêmico-assistenciais à saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS).

Iniciada em março de 2018, essa parceria tripartite é de fundamental importância para a universidade, voltada à atuação de estudantes de graduação e pós-graduação da área de saúde de diversas unidades universitárias, residentes médicos(as) e multiprofissionais da EPM/Unifesp, da Escola Paulista de Enfermagem (EPE/Unifesp), assim como de residentes da Universidade de São Paulo (USP) e da Santa Casa.

Prédio histórico

Localizado no bairro da Vila Mariana, em prédio histórico na rua Major Maragliano, próximo ao Campus São Paulo da Unifesp e ao Metrô Vila Mariana, o centro atende a casos de saúde mental em todos os níveis de complexidade. Ele oferece assistência à saúde com qualidade aos(às) usuários(as) do SUS, encaminhados(as) pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), e tem pronto-socorro “porta aberta”.

Para o professor Jair Mari, coordenador do CAISM e chefe do Departamento de Psiquiatria da EPM/Unifesp, o centro é uma unidade tradicional no atendimento à saúde da população de São Paulo, e o Departamento de Psiquiatria tem uma produção científica de nível internacional, formando recursos humanos especializados para atuação em casos comuns e complexos da especialidade.

“O CAISM possui o pronto-socorro de Psiquiatria ‘porta aberta’ e 100% SUS mais importante da cidade de São Paulo, além de abrigar 60 residentes e 30 programas assistenciais de várias especialidades psiquiátricas. A SPDM tem experiência comprovada na administração de unidades públicas de saúde, e esse convênio tripartite inédito voltado a pacientes com transtornos mentais beneficia a toda população”, destaca o coordenador.