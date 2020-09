Cafezal Urbano da Vila Mariana também está fechado à visitação

Se o Museu do Instituto Biológico pode ser visitado virtualmente, não dá para fazer o mesmo com o maravilhoso cafezal urbano que fica atrás do prédio histórico e que, normalmente, abriga evento para celebrar o início da colheita de café, em maio. O Cafezal Urbano do Instituto Biológico (IB) normalmente atende turistas em visitas monitoradas , mas por conta da pandemia o serviço está suspenso, assim como o evento da colheita sequer foi realizado em 2020.

Graças à produção continua e aos frequentes estudos, o cafezal foi justamente criado para entender melhor sobre os grãos e como combater as pragas no Estado.

De acordo com a pesquisadora do IB Harumi Hojo, o cafezal foi formado na década de 1950 e tinha a função de servir de material de pesquisa para os técnicos do Instituto estudarem o controle de pragas agrícolas. “Atualmente, a maior finalidade é didática, histórica e cultural, destinando-se à população que quer conhecer sua história e outras particularidades como demonstração dos princípios das boas práticas agrícolas”, afirma. As plantas de café compõem o projeto Ciclos Econômicos Agrícolas do IB, juntamente com plantas de pau-brasil, seringueira e cana-de-açúcar.

Com uma área aproximadamente de 10.000 m², o Cafezal possui 1.536 pés de café das variedades Mundo Novo e Catuaí, desenvolvidas pelo Instituto Agronômico (IAC), presentes em 90% do parque cafeeiro brasileiro.

O Cafezal continua fechado à visitação pública, embora o Instituto esteja em funcionamento no setor de pesquisas e fazendo, inclusive, testes de Covid em profissionais do setor de segurança pública.

Programe-se, portanto, para conhecer quando a visitação for retomada. Fica na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana.Telefone: (11) 5087-1701