Cafeterias são refúgios durante a pandemia

Sabe aquele bolo com sabor de culinária da avô. O bolinho de fubá acompanhado de um cafezinho, um pedacinho de torta, um brigadeiro… Algumas cafeterias charmosas atualmente apostam nesse gostinho de infância, recheado de memórias afetivas… Ou até apostar em viagens mais longes, com receitas de cafeterias internacionais…

Especialmente em tempos de pandemia, deliciar-se com um momento desses ganha um tom especial.

Algumas cafeterias da Vila Mariana podem trazer essa pausa que o cotidiano está pedindo.

No Calentitos Cake and Coffee tem pão na chapa com manteiga aviação, do jeitinho que os fãs dos sabores tradicionais curtem.

Mas tem também o famoso doce português Banoffee, mas feito com Doce De Leite da Casa

Para beber, peça licor de doce de leite argentino ou um frapuccino da casa, super cremoso.

Para a garotada, destaque pro bolo de brigadeiro com morango, kit kat e confetes. Mas vale conferir o bolo do dia, as delícias com sabor caseiro.

Fica na Rua Madre Cabrini, 300 – Vila Mariana.. Telefone e Whatsapp (11) 5571-5186

Outra opção, que tem ganhado fama na cidade e atrai pessoas de outros bairros, é a Coffeetown Vila Mariana (foto acima). Ali, a proposta vai um pouco além – até para pedidos em casa. Tem bolos recheados e outras delícias tradicionais. Mas também aposta em cafés especiais, salgados, waffles, cheesecake, cinnamonrolls e até american breakfast com direito a panquecas pra lá de especiais e brunchs.

Além de muito sabor, o visual dos pratos é incrível.

Fica na Rua Jardim Ivone, 21. Telefone 5081-7272.

Na Doçaria da Vila, tem bolos de sucesso na atualidade como o de Leite Ninho com Morangos ou Red Velvet de amoras. Mas também tem um charme incrível na vendinha, com pipocas coloridas, castanhas, azeites, biscoitinhos caseiros, molhos, entre outros gostosos quitutes.

Fica na Rua Francisco Cruz, 612 – WhatsApp: 98943-9347.