Chico César e Geraldo Azevedo fazem show conjunto no Sesc Vila Mariana

De 21 a 23 de abril, Chico César e Geraldo Azevedo se encontram no Sesc Vila Mariana para o lançamento do álbum “Violivoz – Ao Vivo”. O projeto reúne releituras de alguns clássicos em um espetáculo que une as trajetórias de dois dos maiores nomes da música popular brasileira. Os ingressos para o show já podem ser adquiridos pelo portal Sesc e nas bilheterias

Na estrada desde outubro de 2021, o paraibano Chico César e o pernambucano Geraldo Azevedo reforçam suas raízes nordestinas com “Violivoz”. Depois de reunir milhares de pessoas pelo país, o projeto é eternizado com o registro audiovisual gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador (BA), que será lançado nas plataformas digitais.

No repertório do show estão os clássicos do cancioneiro dos dois artistas, como “Dia Branco”, “Deus Me Proteja”, “Moça Bonita”, “Onde Estará o Meu Amor”, “Bicho de 7 Cabeças” e “Mama África”, além das duas canções inéditas compostas pela dupla especialmente para o projeto, “Nem na Rodoviária” e “Tudo de Amor”.

Serviço

Chico César e Geraldo Azevedo – De 21 a 23 de abril : Sexta e domingo às 18h, sábado às 21h no Teatro – Sesc Vila Mariana . Classificação: 12 anos

Ingressos: disponíveis online, pelo Portal Sesc SP, e presencialmente, em qualquer unidade do Sesc no Estado de São Paulo – R$ 15 (credencial plena); R$ 25 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência) e R$ 50 (inteira)

Sesc Vila Mariana | Informações – Endereço: Rua Pelotas, 141, Vila Mariana. Informações: 5080-3000