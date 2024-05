Bulevar do Radio já foi inaugurado

Aregião da Avenida Paulista acaba de ganhar o ‘Bulevar do Rádio’, uma nova área de convivência, lazer e cultura priorizando o pedestre. Localizado no trecho da rua Leôncio de Carvalho, entre a Alameda Santos e a Avenida Paulista, o espaço foi totalmente requalificado e recebeu um novo calçadão, paisagismo, nova iluminação e terá atividades culturais gratuitas à população. Esta importante iniciativa é resultado de um Acordo de Cooperação entre a Prefeitura de São Paulo, o SESC SP e a Fundação Itaú/Itaú Cultural. As obras foram custeadas pelas entidades.

No espaço, as guias e sarjetas foram suprimidas e receberam uma nova pavimentação, com piso no mesmo padrão ao utilizado na Avenida Paulista. Ruas e calçadas foram niveladas, criando um ambiente urbano gentil e totalmente voltado ao pedestre. Com essas intervenções, as vias do bulevar dão segurança e acessibilidade, estimulando a caminhabilidade e conexão entre os pedestres. O acesso de veículos para os edifícios da Rua Leôncio de Carvalho será feito pela Alameda Santos.

Foi instalado no local um sistema de microdrenagem, houve a troca do mobiliário urbano e o espaço recebeu um novo paisagismo com árvores e arbustos rasteiros.

O Bulevar do Rádio receberá atividades culturais gratuitas voltadas à população. Todos os eventos deverão respeitar os parâmetros de incomodidade de emissão de ruídos, conforme a legislação vigente.

Para a sua implantação, foram utilizados apenas recursos privados, com investimentos estimados em R$ 5 milhões. O SESC SP e a Fundação Itaú/Itaú Cultural ficarão responsáveis pela manutenção e zeladoria do espaço por cinco anos, que podem ser prorrogados por igual período, desde que haja interesse de todas as partes.

Para além das questões urbanísticas, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) coordenou diversas ações de melhorias urbanas no trecho da Rua Leôncio de Carvalho, que foram implementadas em 2023. Dentre elas estão a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, por meio da PPP (Parceria Público Privado) da Iluminação e o enterramento das redes de telecomunicação pelo Programa São Paulo Sem Fio. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizou a implantação da nova sinalização viária na via.

A obra foi fiscalizada pela Subprefeitura Vila Mariana e acompanhada pela Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP).

Por que Bulevar do Rádio?

A Prefeitura de São Paulo, ao conceber o projeto de revitalização do espaço público da Rua Leôncio de Carvalho, resolveu denominá-lo ‘Bulevar do Rádio’ em homenagem aos 100 anos da primeira transmissão radiofônica no Brasil, comemorados em 2022. A escolha também considerou o fato de a região da Avenida Paulista concentrar grande número de emissoras de rádio.

Histórico do projeto

O Edital de Chamamento Público do atual Bulevar do Rádio originou-se de uma Manifestação de Interesse Social (MIS) apresentada à Prefeitura por uma associação privada. O documento foi consolidado após contribuições da sociedade civil durante audiência pública realizada em março de 2022, no Edifício Martinelli.

A primeira versão do edital foi publicada em 21 de maio daquele ano, mas o certame restou deserto. Diante disso, foi elaborado um novo edital com um novo cronograma, publicado em setembro de 2022.

As instituições SESC e Fundação Itaú/Itaú Cultural foram selecionadas pelo edital de chamamento público CPB/003/2022 para celebrar o acordo de cooperação. O chamamento público foi homologado em 25 de maio de 2023, com assinatura do Acordo de Cooperação com a Prefeitura de São Paulo logo em seguida. As obras foram iniciadas em setembro de 2023.