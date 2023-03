Buffet de saladas é destaque em churrascaria

A junção de cores e sabores das saladas é característica forte durante os dias quentes do verão por ser um das opções mais leves, refrescantes e versáteis, além de muito saudáveis. Para ficar ainda melhor, basta ter um bom custo-benefício. É com essa proposta que a churrascaria Fogo de Chão oferece uma Mesa de Saladas completa por apenas R$79,90 por pessoa.

Com mais de 40 opções, a Mesa de Saladas da Fogo Chão surpreende com a variedade de ingredientes que podem compor sua refeição. Os clientes que fizerem essa opção podem fazer uma degustação livre de diversas receitas que incluem cogumelos, endívias, aspargos, alcachofras, grãos e outros vegetais, peixes como salmão, também queijos finos e importados, presuntos, pães fresquinhos, azeites nobres, molhos e temperos, além dos pratos típicos gaúchos. Às quartas e sábados, a feijoada é inclusa.

Outra alternativa é o Fogo Gourmet (a partir de R$89,90), no qual os cortes de carne, frango podem ser escolhidos e consumidos separadamente do rodízio completo e acompanhados pela Mesa de Saladas. Nessa opção, é possível customizar os pratos de maneira com que preço, calorias e tempo se encaixem da melhor maneira às necessidades individuais dos visitantes.

O acompanhamento dos cortes de frango, finamente temperados e assados cuidadosamente para preservação do sabor e da suculência saem por R$89,00 e os mais pedidos: alcatra, costela premium ou fraldinha por R$108,00.

Sobre o Fogo de Chão

O Fogo de Chão é um dos principais restaurantes do mundo especializado na culinária secular do churrasco brasileiro. Fundado no sul do Brasil em 1979, atualmente existem 56 localidades em todo o Brasil, Estados Unidos, México e Oriente Médio. As unidades oferecem uma ampla variedade de cortes de carnes nobres, além de sobremesas, coquetéis exclusivos e uma carta de vinho premiada.

Além da experiência com a Mesa de Saladas ou com o Fogo Gourmet, os clientes podem optar pelo rodízio completo ou ainda aproveitar a experiência do Bar Fogo, ideal para um Happy Hour. A rede ainda dispõe de atendimento delivery pelo Ifood, para quem não quiser dispensar o conforto da sua casa.

Zona Sul

Famosa por ser a primeira casa da rede em São Paulo, a unidade Fogo de Chão Moema fica localizada a 500 metros do Aeroporto de Congonhas e 10 minutos do São Paulo Expo, com capacidade para até 360 pessoas. Funciona de segunda a sábado das 12h às 23h30, domingos e feriados das 12h às 21h30. Fica na Av. Moreira Guimarães, 964.

Tem ainda unidades próximas na Vila Olímpia (Av. dos Bandeirantes, 538); e no Morumbi (Av. Roque Petroni Jr, 1089)