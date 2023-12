Buenos Aires ou Planalto Paulista?

Quem já foi a Buenos Aires, capital argentina, certamente voltou com ótimas memórias e fotos de pontos turísticos incríveis e boas comidas. Nessa relação, bem provável, há fotos junto à simpática estátua de Mafalda em San Telmo, além de outras do Caminito, rua toda colorida próxima ao bairro La Boca. E entre as delícias, imagens e lembranças de empanadas, parrillas, alfajores…

Mas, o que muitos não sabem é que é muito fácil ter um gostinho de tudo isso bem aqui, no Planalto Paulista. A Empanadas Caminito, prestes a completar 20 anos, agora se tornou Parrilla Caminito, ou seja, ampliaram o cardápio com carnes, choripans, saladas, bruschettas, pastas, guarnições diversas… E olha que legal: ao chegar na casa, a clientela é recepcionada por uma estátua de Mafalda, em banco de madeira do lado de fora, do jeitinho que tem em Buenos Aires e com espaço para aquelas fotos icônicas sentado ao lado da personagem do cartunista Quino.

A decoração toda da casa ainda remete a Buenos Aires, com o colorido do Caminito na fachada, as placas e itens de decoração, a Parrillera.

Sugestões

Para começar a festa gastronômica no Caminito, que tal chamar uma bruschetta com cebola caramelizada? Pode ser ainda a caprichada Ensalada Caminito, que reúne rúcula picada, palmito, alface, alcaparras, azeite e suco de limão.

Entre as parrillas, tem o tradicional Assado de Tira, bem como Bife Ancho, Chorizo entre outras opções – incluindo frango e cordeiro. Se for com amigos, a boa é pedir a parrillada para três.

Há ainda Milanesa parmegiana, Lasagna e muitas guarnições, que vão das diferentes versões de batata, mandioca, Arroz Biro-Biro (com bacon, ovo mexidos batata palha) até a chapa de vegetais.

Vale ainda destacar que nessa nova fase, o Caminito do Planalto Paulista conta com opções para curtir diferentes momentos: além dessas refeições completas, tem como curtir a casa com porções em happy hour, cafeteria (com direito a alfajores, panquecas doces, sanduíches de pão Miga tostados, sobremesas).

E, claro, a origem da casa continua bem valorizada: as empanadas em mais de 20 versões entre as tradicionais, integrais e gourmet. Acompanhadas de uma cerveja argentina ou uruguaia são a combinação perfeita. Tem quiches, também, que vêm acompanhados de saladinhas.

Para beber, a diversidade se destaca novamente: cervejas, vinhos, destilados, coquetéis diversos (caipirinhas , inclusive), sucos, águas… Qualquer dia desses, vá descobrir o que o pessoal da casa chama de “tesouro do cardápio”: a Fernet Cola. “Inspirada nas tradições argentinas, essa fusão equilibrada de Fernet com a clássica cola se tornou uma lenda por si só”, explicam.

A unidade Planalto Paulista fica na Alameda dos Indígenas, 83. Tel/Whats: (11) 99182-5185. Terça das 12h às 15h e 18h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h e 17h30 às 22h30, Sexta e sábado das 12h às 15h e 18h às 23h; Domingo: 17h às 22h30. Fecha às segundas.