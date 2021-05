Bruno Covas: quadro é irreversível, diz boletim médico

O estado de saúde do prefeito licenciado Bruno Covas é “irreversível”, conforme boletim médico divulgado agora à noite pelo Hospital Sírio Libanês, onde está internado.

Bruno Covas se licenciou no domingo passado, dia 2 de maio, quando se internou por conta de um sangramento no sistema digestivo. O prefeito trata um câncer desde 2019, com sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia.

Ainda assim, no ano passado se candidatou à reeleição com o lema da campanha “Foco, força e fé” que, depois de reeleito, continuava usando para se referir à sua luta contra a doença.

Quando detectado o câncer do prefeito já estava em metástase. Além da cárdia, os nódulos foram detectados no esôfago e fígado. O tratamento quimioterápico inicial chegou a reduzir os nódulos, mas não eliminou totalmente a doença, que voltou a se manifestar e atingir também os ossos.

No dia 2 de maio, sentindo dores que se mostraram resultantes do sangramento no estômago, o prefeito foi internado para estancar o problema para, depois, poder dar continuidade ao tratamento do câncer.

A Prefeitura está sob o comando, desde então, do vice-prefeito eleito Ricardo Nunes, filiado ao PMDB.

Irreversível

Nessa sexta-feira, 14 de maio, o estado de saúde do prefeito se agravou. O Hospital informou ainda que ele está acompanhado de seus familiares.

O boletim médico indicando a irreversibilidade do quadro clínico foi publicado no Instagram do prefeito.

Entre as últimas postagens, estão também fotos do prefeito recebendo visitas de figuras políticas como o governador João Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia e o presidente da Câmara Milton Leite.

Em breve, novas informações.