Brasilianas reúne acervo de museus de todo país

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) lançou na tarde desta terça-feira (12) a Brasiliana Museus, plataforma online gratuita destinada a conectar e disponibilizar ao público acervos de museus brasileiros.

O lançamento aconteceu no Museu do Ipiranga, em São Paulo (SP), em evento que contou com a participação da presidenta do Ibram, Fernanda Castro, e representantes convidados do setor brasileiro de museus.

Além da presidenta do Ibram, participaram da mesa de abertura a diretora do Museu Paulista, Rosaria Ono; o pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão da USP, Hussam El Dine Zaher; e o secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do MinC, Henilton Parente de Menezes.

Após a abertura, houve apresentação técnica dos aspectos metodológicos e tecnológicos envolvidos na implementação da plataforma. Participaram o coordenador geral de Sistemas de Informação Museal do Ibram, Dalton Martins, e a pesquisadora Luciana Conrado Martins, responsável pelo trabalho das curadorias digitais da plataforma.

Na sequência, foi apresentado ao público o modelo de governança da Brasiliana Museus, em mesa que contou com a participação de representantes do Museu Paulista, Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, Museu de Artes do Rio de Grande do Sul e Museu da Pessoa.

O evento de lançamento foi transmitido ao vivo pelo canal do Ibram no YouTube, em vídeo que continua disponível no canal. Clique aqui para assistir..

A plataforma

Pensada com o objetivo de democratizar o acesso à cultura, a Brasiliana Museus permitirá explorar e pesquisar coleções de diversas instituições culturais num só lugar. Qualquer museu brasileiro que cumpra com requisitos técnicos mínimos poderá aderir ao agregador digital, disponibilizar seus conteúdos e fazer parte da rede.

A Brasiliana Museus será lançada com mais de 20 mil itens digitalizados de 21 museus brasileiros que já aderiram à iniciativa, coleções que adiantam uma mostra daquela que deverá ser uma das características marcantes da plataforma: sua pluralidade e diversidade.

A ferramenta englobará uma ampla diversidade de acervos, abarcando diferentes regiões do país, épocas históricas e áreas de conhecimento. Contará com serviço de busca integrada e curadorias temáticas que reunirão peças de diferentes museus sobre um mesmo assunto, entre outros recursos.

“Nós queremos que ela seja a plataforma de disponibilização dos acervos digitais para todos os museus e pontos de memória do Brasil”, explicou a presidenta do Ibram durante o lançamento da ferramenta. “Cabe todo mundo na Brasiliana”, completou.

A plataforma Brasiliana Museus já pode ser visitada. Nela é possível apreciar o conteúdo já disponível e saber como aderir ao agregador digital. Para conferir acesse brasiliana.museus.gov.br.

