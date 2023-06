Boulevard do Radio vai enriquecer região cultural

A ideia vem circulando desde 2017, ganhou força no ano passado e agora parece que vai mesmo se concretizar. Ainda na área da subprefeitura de Vila Mariana, vai surgir um boulevard, interditado para carros e que terá por objetivo não apenas valorizar a convivência e a circulação de pedestres, mas também a cena cultural paulistana. Será o Boulevard do Radio.

Na semana passada, foi assinado um Acordo de Cooperação entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e da Subprefeitura Vila Mariana, e com acompanhamento da Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP), com o SESC São Paulo e a Fundação Itaú.

Pelo acordo, será feita uma obra de requalificação da Rua Leôncio de Carvalho, que será transformada no Boulevard do Rádio. Assim, ali surgirá um espaço de convivência, lazer e cultura de uso público 24 horas por dia no trecho da via entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos. O projeto será totalmente custeado pelas instituições.

A execução da obra tem previsão de 180 dias e será acompanhada pela Subprefeitura Vila Mariana. A Prefeitura avalia que o projeto trará melhorias para vias públicas locais, com nova pavimentação, mobiliário urbano e paisagismo.

Esse novo espaço da cidade poderá receber atividades culturais, obrigatoriamente gratuitas à população. Todos os eventos necessitarão de prévia aprovação do Município, além de respeitarem parâmetros de incomodidade de emissão de ruídos, conforme a legislação vigente.

Durante a assinatura, o secretário de Urbanismo e Licenciamento, Marcos Gadelho, destacou a importância da iniciativa. “É um momento de muita alegria para São Paulo. Esse projeto pode se tornar um exemplo para outras regiões da cidade. É compromisso da atual gestão recuperar pessoas e também os espaços públicos.”

Também presente no ato, o subprefeito da Vila Mariana, Luis Felipe Miyabara, ressaltou a relevância da parceria. “Graças ao trabalho conjunto conseguimos chegar a esse dia. Será devolvido à cidade um espaço público de qualidade para convivência”, disse.

Os representantes do SESC São Paulo e da Fundação Itaú comemoraram a formalização do acordo e falaram sobre os benefícios que o novo boulevard trará à população.

“A Paulista sempre se antecipa ao que São Paulo deseja. Esteve à frente para receber o universo rural, depois as indústrias, os serviços e posteriormente o conhecimento e a cultura. Essa parceria tem um profundo espírito público que pode inspirar essa cidade acolhedora que todos queremos”, reiterou o presidente do Itaú Cultural, Eduardo Saron.

“Temos total interesse em colaborar com a cidade. É uma medida de interesse público que vai trazer benefícios para a população do entorno ou que se apropria da Avenida Paulista nos fins de semana. Que ela sirva de exemplo para outras instituições”, comentou o diretor do SESC São Paulo, Danilo Miranda.

Cabe destacar que as calçadas de ambos os trechos serão requalificadas com o mesmo padrão da Avenida Paulista. O piso da rua será nivelado aos das calçadas, suprimindo guias e sarjetas, e receberá um novo sistema de microdrenagem. Também é previsto novo paisagismo ao longo da via, com árvores e arbustos rasteiros.

Ao longo de cinco anos, as instituições da iniciativa privada ficarão responsáveis pela manutenção do espaço. Este período pode ser prorrogado por igual período, caso seja de interesse mútuo.

Para viabilizar as intervenções urbanísticas previstas no Acordo de Cooperação, o Município, por meio de um conjunto de ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, concluiu, neste ano, melhorias no trecho da Rua

Leôncio de Carvalho que receberá a intervenção. Houve a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED pela PPP da Iluminação e o enterramento das redes de telecomunicação pelo Programa São Paulo Sem Fio.

100 anos do Rádio

A região da Avenida Paulista tem ampla concentração de rádios. Por essa razão, foi escolhida a denominação Boulevard do Rádio, que também é uma homenagem da Prefeitura de São Paulo aos 100 anos da primeira transmissão radiofônica no Brasil.

Histórico

O Edital de Chamamento Público teve como origem uma Manifestação de Interesse Social (MIS) apresentada à Prefeitura por uma associação privada. O documento foi consolidado após contribuições da sociedade civil durante audiência pública realizada em março de 2022, no Edifício Martinelli.

A primeira versão do edital foi publicada em 21 de maio daquele ano, mas o certame restou deserto. Diante disso, foi elaborado um novo edital com um novo cronograma, publicado em setembro de 2022.

As instituições SESC e Itaú Cultural foram selecionadas pelo edital de chamamento público CPB/003/2022 para celebrar o acordo de cooperação. Em 25 de maio de 2023, o chamamento público foi homologado, permitindo a assinatura do Acordo de Cooperação realizada nesta quarta.

Paulista e cultura

A Avenida Paulista realmente concentra na atualidade vários espaços culturais, além de ser a sede de estações de rádio e tv. Perto do novo paço já existem outras instituições culturais como a Casa das Rosas, atualmente em reforma, a Japan House e, ao longo da Avenida, o Instituto Moreira Sales, o Museu de Artes de São Paulo (MASP).

A via também ganhou relevância enquanto ponto de encontro de diferentes “tribos” da cidade, com pessoas de diferentes estilos e idades, a partir do projeto Paulista Aberta, que interditou a via para carros e liberou para pedestres em todos os domingos e feriados – o projeto só foi interrompido durante a pandemia para evitar aglomerações.

O novo paço cultural vai ficar exatamente entre o prédio do Sesc Paulista e o Itaú Cultural, fomentando a circulação entre pessoas interessadas em atividades de cultura, lazer e atividades físicas.

A proposta já existia desde a reforma do Sesc Paulista. Criado em 1978, o prédio do Sesc Paulista tinha funções mais administrativas até 2005. Depois, passou sete anos em reforma e foi inaugurado há cinco anos, com uma proposta de uso bem mais moderna em seus 17 andares, incluindo o famoso terraço mirante com vista para a Avenida e boa parte da cidade. Já o Itaú Cultural existe há 35 anos.