Botequim tem espaço para cães

No próximo dia 10 de agosto, a rede irá inaugurar a sua sexta e maior casa, dessa vez no Jardim Marajoara, capital paulista. Com localização privilegiada, o projeto contempla um espaço de 2 mil metros e acomodará 300 pessoas. A nova casa terá Espaço Kids e uma área Pet Friendly com estrutura impecável, inclusive com agility para os cachorros. Ou seja, não há mais motivos para excluir aquele amigo de quatro patas de passeios que terminam com happy hour ou com bom jantar.

“A nova unidade será mais uma opção de bom gosto na efervescente e cosmopolita São Paulo”, declara Glaucia Fernandes, gerente de marketing do grupo. O bar restaurante promete ser uma opção moderna e descontraída e irá repetir o sucesso das outras unidades com qualidade e excelência em seus produtos e serviços.

Os frequentadores do restaurante encontrarão uma cozinha com influência de vários sabores (carnes, peixes, massas, saladas, porções) e com base na valorização do ingrediente. A estrela da casa é o Cupim na Telha, servido com mandioca, arroz birô birô, vinagrete e farofa. Além desse delicioso prato, o bar sugere o Varal de Camarão, Parmegiana, Picanha e tábuas diversas, uma sucessão de receitas robustas e criativas, confeccionadas por seus chefes, que despertam o paladar e transformam o ato de comer num prazer enorme.

A nova unidade do Botequim São Paulo conta com um ambiente espaçoso e aberto, convidativo e com bar integrado ao salão. É uma casa fácil de frequentar e que tem respeito pelo consumidor. Comece com uma caipirinha e, ao final, terá certeza de que a felicidade está nos detalhes e na “simplicidade” bem executada. “Acreditamos que cada momento em nossa casa é um acontecimento único e, por isso, se torna ainda mais especial quando existe uma conexão entre o alimento, as pessoas e o ambiente”, declara Thiago Malito, um dos idealizadores do Grupo Botequim.

Sobre o Grupo Botequim

O Botequim São Paulo é um lugar para encontrar comida boa, mas também experiências para a família. A nova unidade abre as portas não só para mostrar o tempero delicioso de seus pratos e drinks autorais, mas também para oferecer uma estrutura ímpar. Todas as unidades possuem Espaço Kids com monitoria e são pet friendly. A rede tem conquistado o público com uma cozinha cheia de sabor, ambiente descontraído e atendimento simpático e responsável.

Serviço

Unidade Jardim Marajoara – Av. Washington Luiz, 1732 – Chácara Flora. Terça a quinta das 17 às 00hs sexta e sábado das 12 às 01hs, domingo das 12 às 23hs. Saiba mais no site www.botequimsp.com.br