Botecos da zona sul disputam concurso com quitutes a R$ 27

Após 4 adiamentos em função da pandemia, o concurso Comida di Buteco, em sua 21ª edição, está de volta e, pela primeira vez em sua história, com foco no delivery! Os consumidores podem, no entanto, optar por retirada ou mesmo por frequentar o local. Além de curtir comidinhas deliciosas e tão tipicamente paulistanas, os clientes ainda vão contribuir para a retomada dos negócios do setor de restaurantes.

O concurso termina nesse domingo, 29, ou seja, até domingo os consumidores podem votar nos melhores petiscos. Mas, vale destacar que a descoberta dos botecos e seus quitutes pode continuar.

Nesse ano, o tema do concurso é Raízes, tanto com o sentido intrínseco das receitas como também da origem, princípio,cerne. De acordo com os organizadores, são muitas opções de fácil acessibilidade e infinitas possibilidades de combinações.

Batata, mandioquinha, beterraba, cenoura, são apenas alguns exemplos que aguçaram a criatividade dos cozinheiros e que vão despertar a curiosidade do público.

Todos os butecos participantes desenvolveram as receitas dos petiscos 2021 contendo uma ou mais “raízes”. E, continuando a tradição de oferecer petiscos a um preço justo e que permita experimentar as criações de butecos, os petiscos 2021 terão um preço único de R$ 27.

Há participantes por toda a cidade, mas separamos alguns endereços da zona sul paulistanas para que a clientela possa descobrir ou revisitar endereços locais, fomentando a economia para além da região central.

Confira algumas sugestões, com destaque para o quitute que está na disputa desse ano:

DI PRIMEIRA – Foto acima

Coxinha de Colher: Coxinha aberta recheada com frango e purê de cenoura, coberta com requeijão cremoso.

Endereço: Rua Carneiro da Cunha, 585 – Saúde Telefone: (11) 2691-2479 . Horário: Segunda 17h às 22h / Terça 17h às 23h/ Quarta a Sexta – 17h às 00h / Sábado – 13h00 à 00h.

BAR DO CELSO

Pérolas do Nordeste: Porção de mini cebolas pérola grelhadas, recheadas com carne seca e catupiry.

Endereço: Rua Brejo Alegre, 414 – Brooklin Telefone: (11) 5506-6418. Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 15h00/ 17h00 às 23h00 – Sábado – 12h00 às 22h30

BAR FLECHAS 400

Vulcanesca: “Vulcão” de mandioca recheado com molho à “putanesca” acompanhado de torradas de pão pita”

Endereço: Rua das Flechas, 400 – Jardim Prudência. Telefone: (11) 5566-0400

BAR TRECÃO

Bolinho Tatá e Saraiva: Bolinho de batata-roxa recheado com queijo da canastra, acompanhado de molhos de alho-poró e gengibre.

Endereço: Rua Nova Louzã, 66 – Ipiranga. Telefone: (11) 95905-7263. Horário: Seg a sáb 11h as 23h

BOTECO DO MURRUGA

Bife ancho a moda murruga: Bife de ancho grelhado e cortado em aperitivo coberto com dois queijos e lâminas de alho. Acompanha pão e patê de alho poró e açafrão.

Endereço: Av. Mascote, 57 – Vila Mascote. Telefone: (11) 5563- 7161. Horário: Seg a sáb 17h as 23h / Fechado nos feriados

CASA GALLIANO

Chama a Louca: Fatias de pão italiano gratinado com parmesão, acompanhados de carne desfiada com pimenta biquinho e espaguete de batata frita.

Endereço: Av. Jurucê, 803 – Moema. Telefone: (11) 5041-4425. Horário: Seg a Sex: 12h as 22h/ Sáb 11h as 18h LET’S CHURRAS

Let’s Churras

Chuck Bull: Lascas de Carne bovina servidas com Catupiry verde, alho frito e azeite.

Endereço: Rua Antônio de Macedo Soares, 1384 – Campo Belo. Telefone: (11) 2528-8917. Horário: Ter 12h as 15h/ Qua a Sex 12h as 15h e das 18h as 00h / Sáb 12h as 00h / Dom 12h às 18h.

UNIÃO DE MINAS

Arrumadinho de Carne de Sol: Escondidinho de carne de sol com purê de Mandioca e couve.

Endereço: Rua Amleto Farro, 491 – Santo Amaro. Telefone: (11) 2532-7143. Horário: Seg 11h as 16h / Ter a Sáb 11h as 23h / Dom e feriados 11h as 17h

VENEZAS

Acepipe à moda Venezas: Acepipe de polenta com alho poró, coberto de purê de mandioquinha e cenoura com um toque de costela desfiada. Acompanha geleia de pimenta e crispy de batata doce.

Endereço: R. Brigadeiro Jordão, 294 – Ipiranga. Telefone: (11) 2914-1284. Horário: Ter a sex 17h as 00h/ Sáb 12h as 00h /Dom e feriados 12h as 22h

Os botecos e petiscos melhor avaliados pelo público serão posteriormente visitados por um júri gastronômico para indicação dos vencedores.

A lista completa dos botecos, com petiscos e endereços, pode ser conferida em comidadibuteco.com.br